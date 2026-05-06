Ezeket kapták a diákok történelemből – sokakat váratlanul ért

Az érettségi feladatsor elején többek között a görög és római építészet, a középkori egyház, a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus és a magyarországi holokauszt is szerepelt. Ezek a kérdések elsősorban a diákok alapvető történelmi ismereteit és forrásértelmezési készségeit mérték fel – tette közzé az eduline.hu.

Nem mindenki örült a történelemérettségi feladatainak

Két esszét írtak a diákok – nem volt egyszerű a töriérettségi

A második részben már összetettebb feladatok várták a vizsgázókat: két esszét kellett írniuk, egy rövidebbet és egy hosszabbat. A választható témák között a rövid esszék esetében például Németország 1938-as terjeszkedése vagy a céhek szerepelt, míg a hosszú esszéknél I. Károly uralkodása és a Rákosi-diktatúra közül lehetett választani.

Fontos szabály volt, hogy a két kiválasztott téma különböző korszakokra vonatkozzon: az egyiknek az ókortól 1849-ig tartó időszakot, a másiknak pedig az 1849 utáni korszakot kellett feldolgoznia.

A középszintű történelemérettségin összesen 180 perc állt a diákok rendelkezésére. A rövid esszéknél 100–130 szavas, a hosszú esszéknél pedig 210–260 szavas terjedelmet vártak el.

Összességében korrektnek értékelték a szakértők a középszintű matekérettségi második részét, de több diák számára is komoly kihívást jelentett.