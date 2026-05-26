Túl vannak a diákok a felén, véget értek az írásbeli érettségik

Május 22-én rendben befejeződtek a 2025/2026-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái. A tanév rendjében meghatározott 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 000-en vizsgáztak, – a különböző idegen nyelveken is teljesíthető vizsgatárgyakat (pl. történelem, matematika) külön számolva – középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból – tájékoztat az Oktatási Hivatal.

Véget értek az írásbeli érettségik (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási-értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal, az előzetes ütemezésnek megfelelően, folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján, május 23-án 8.00 órától valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen.

A vizsgák szervezése a megszokott rendben zajlott, az együttműködés a fővárosi, megyei kormányhivatalokkal és az írásbeli vizsgák lebonyolításában közreműködött vizsgahelyszínekkel az ott dolgozók áldozatos munkájának köszönhetően ismét példaszerű volt.

Az érettségi vizsgaidőszak június 3. és 10. között az emelt szintű, majd június 15. és július 1. között a középszintű szóbelikkel folytatódik.

Meglepő témák várták a diákokat az angol írásbeli érettségin

Változatos és hétköznapi témákkal találkozhattak azok a diákok, akik középszinten aérettségiztek angolból. A szövegértési feladatok között szerepelt többek között az állatjólét, Roald Dahl munkássága, az ételfestékek használata, valamint Claude Monet festészete is. További részletek az Origo oldalán.

Nem volt egyszerű a matekérettségi második része

Összességében korrektnek értékelték a szakértők a középszintű matekérettségi második részét, de több diák számára is komoly kihívást jelentett. A hosszú szövegek és az aszályhoz hasonlóan „kikerülhetetlen” témák közül ezúttal a halmazelmélet bizonyult sok érettségiző mumusának. További részletek az Origo oldalán.