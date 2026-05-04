Meglepő nevek és trükkös feladatok várták az érettségiző diákokat magyarból

Meglepő nevek és trükkös feladatok várták az érettségiző diákokat magyarból

Kiderült, milyen feladatokat kaptak a diákok a magyarérettségin

Új információk érkeztek a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga első részéről. A diákoknak 90 percük volt a szövegértési feladatsor és az irodalmi műveltségi teszt megoldására.

A feladatlap elején egy 800–1000 szavas szöveget kellett elolvasniuk a vizsgázóknak. Az idei szövegértési rész Jókai életpályájához kapcsolódott, a kérdések pedig azt mérték, mennyire tudják értelmezni a kapott szöveget.

A tantárgy írásbeli érettségi részében szóképekkel kapcsolatos feladatok, versrészletek sorba rendezése és művek szereplőinek felismerése is szerepelt. A vizsgázók Wass Alberttel és Herczeg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak, valamint egy vers stílusirányzatát és rímelését is azonosítaniuk kellett.

A magyar írásbeli érettségi feladatok első egységében 40 pontot lehetett szerezni, az irodalmi műveltségi teszt pedig további 20 pontot ért – olvasható az Eduline oldalán.

Május 4-én, hétfőn országszerte megkezdődtek az idei írásbeli vizsgák. Az érettségi időszak több mint 148 ezer diák számára jelent fontos mérföldkövet, a következő hetekben pedig országszerte zajlanak majd a megmérettetések.

