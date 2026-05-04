Kezdődnek az érettségik: több mint 148 ezer diák vizsgázik országszerte

A vizsgákat május 4. és július 1. között a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, lebonyolításukban összesen 3360 érettségi vizsgabizottság működik közre – tájékoztatott az Oktatási Hivatal.
Ezekből a tantárgyakból érettségiznek a legtöbben
Az írásbeli vizsgákat május 4. és 22. között rendezik meg, a legnagyobb létszámú tárgyak pedig a következők:
- magyar nyelv és irodalom (május 4.): középszinten 76 109, emelt szinten 2417 fő
- matematika (május 5.): középszinten 71 599, emelt szinten 8264 fő
- történelem (május 6.): középszinten 71 504, emelt szinten 8273 fő
- angol nyelv (május 7.): középszinten 47 082, emelt szinten 29 084 fő
- német nyelv (május 8.): középszinten 10 154, emelt szinten 3041 fő
A további tantárgyak vizsgáit az ezt követő napokban tartják meg, a részletes időpontok az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el.
Több tízezer végzős ül padba
A vizsgaidőszakban több mint 79 ezer végzős középiskolás érettségizik, de rajtuk kívül sokan mások is vizsgát tesznek.
A vizsgák megoszlása:
- 228 743 rendes érettségi vizsga (57,7%)
- 139 757 előrehozott vizsga (35,3%)
- 17 822 szintemelő vizsga (4,5%)
- 5969 ismétlő vagy kiegészítő vizsga (1,5%)
- 4128 pótló és javító vizsga (1%)
Ez jól mutatja, hogy nemcsak végzősök, hanem korábban már érettségizettek is nagy számban vesznek részt a vizsgákon.
Így zajlanak a vizsgák
Az írásbeli vizsgák általában reggel 9 órakor kezdődnek, és tárgytól, illetve szinttől függően 180–240 percig tartanak. A diákok közép- és emelt szinten vizsgázhatnak, utóbbi különösen fontos a felsőoktatási felvételinél, mivel többletpontot ér, és egyes szakokon kötelező is lehet.
A vizsgák során szigorú szabályok érvényesek, a nem engedélyezett segédeszközök használata tilos.
A szóbelikkel zárul az érettségi
Az írásbeli vizsgák után következnek a szóbelik:
- az emelt szintű szóbelik június 3. és 10. között,
- a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között zajlanak.
Ezzel zárul a több mint másfél hónapon át tartó érettségi időszak, amely sok diák jövőjét meghatározza.
