Kezdődnek az érettségik: több mint 148 ezer diák vizsgázik országszerte

22 perce
Május 4-én, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025/2026-os tanév érettségi időszaka, amelyben országszerte több mint 148 ezer vizsgázó vesz részt. A következő hetekben 1170 helyszínen zajlanak majd az érettségi vizsgák, amelyek sok diák számára a továbbtanulás egyik kulcsfontosságú állomását jelentik.
A vizsgákat május 4. és július 1. között a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, lebonyolításukban összesen 3360 érettségi vizsgabizottság működik közre – tájékoztatott az Oktatási Hivatal.

Történelem írásbeli érettségi vizsga a Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban Debrecenben – Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség
 Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Ezekből a tantárgyakból érettségiznek a legtöbben

Az írásbeli vizsgákat május 4. és 22. között rendezik meg, a legnagyobb létszámú tárgyak pedig a következők:

  • magyar nyelv és irodalom (május 4.): középszinten 76 109, emelt szinten 2417 fő
  • matematika (május 5.): középszinten 71 599, emelt szinten 8264 fő
  • történelem (május 6.): középszinten 71 504, emelt szinten 8273 fő
  • angol nyelv (május 7.): középszinten 47 082, emelt szinten 29 084 fő
  • német nyelv (május 8.): középszinten 10 154, emelt szinten 3041 fő

A további tantárgyak vizsgáit az ezt követő napokban tartják meg, a részletes időpontok az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el.

Több tízezer végzős ül padba

A vizsgaidőszakban több mint 79 ezer végzős középiskolás érettségizik, de rajtuk kívül sokan mások is vizsgát tesznek.

A vizsgák megoszlása:

  • 228 743 rendes érettségi vizsga (57,7%)
  • 139 757 előrehozott vizsga (35,3%)
  • 17 822 szintemelő vizsga (4,5%)
  • 5969 ismétlő vagy kiegészítő vizsga (1,5%)
  • 4128 pótló és javító vizsga (1%)

Ez jól mutatja, hogy nemcsak végzősök, hanem korábban már érettségizettek is nagy számban vesznek részt a vizsgákon.

Így zajlanak a vizsgák

Az írásbeli vizsgák általában reggel 9 órakor kezdődnek, és tárgytól, illetve szinttől függően 180–240 percig tartanak. A diákok közép- és emelt szinten vizsgázhatnak, utóbbi különösen fontos a felsőoktatási felvételinél, mivel többletpontot ér, és egyes szakokon kötelező is lehet.

A vizsgák során szigorú szabályok érvényesek, a nem engedélyezett segédeszközök használata tilos.

A szóbelikkel zárul az érettségi

Az írásbeli vizsgák után következnek a szóbelik:

  • az emelt szintű szóbelik június 3. és 10. között,
  • a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között zajlanak.

Ezzel zárul a több mint másfél hónapon át tartó érettségi időszak, amely sok diák jövőjét meghatározza.

Rendkívüli szünet jön az iskolákban, a legtöbb szülő nem is tud róla!

Sok középiskolában már a jövő hét elején felborulhat a megszokott tanítási rend. Az érettségi szünet a 2026-os írásbeli vizsgák napjaihoz igazodik. A nem vizsgázó diákok egyes helyeken szünetet kapnak, máshol online feladatokra vagy más programra számíthatnak.

 

 

