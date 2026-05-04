Kezdődnek az érettségik: több mint 148 ezer diák vizsgázik országszerte

A vizsgákat május 4. és július 1. között a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, lebonyolításukban összesen 3360 érettségi vizsgabizottság működik közre – tájékoztatott az Oktatási Hivatal.

Történelem írásbeli érettségi vizsga a Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban Debrecenben

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Ezekből a tantárgyakból érettségiznek a legtöbben

Az írásbeli vizsgákat május 4. és 22. között rendezik meg, a legnagyobb létszámú tárgyak pedig a következők:

magyar nyelv és irodalom (május 4.): középszinten 76 109, emelt szinten 2417 fő

matematika (május 5.): középszinten 71 599, emelt szinten 8264 fő

történelem (május 6.): középszinten 71 504, emelt szinten 8273 fő

angol nyelv (május 7.): középszinten 47 082, emelt szinten 29 084 fő

német nyelv (május 8.): középszinten 10 154, emelt szinten 3041 fő

A további tantárgyak vizsgáit az ezt követő napokban tartják meg, a részletes időpontok az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el.

Több tízezer végzős ül padba

A vizsgaidőszakban több mint 79 ezer végzős középiskolás érettségizik, de rajtuk kívül sokan mások is vizsgát tesznek.

A vizsgák megoszlása:

228 743 rendes érettségi vizsga (57,7%)

139 757 előrehozott vizsga (35,3%)

17 822 szintemelő vizsga (4,5%)

5969 ismétlő vagy kiegészítő vizsga (1,5%)

4128 pótló és javító vizsga (1%)

Ez jól mutatja, hogy nemcsak végzősök, hanem korábban már érettségizettek is nagy számban vesznek részt a vizsgákon.

Így zajlanak a vizsgák

Az írásbeli vizsgák általában reggel 9 órakor kezdődnek, és tárgytól, illetve szinttől függően 180–240 percig tartanak. A diákok közép- és emelt szinten vizsgázhatnak, utóbbi különösen fontos a felsőoktatási felvételinél, mivel többletpontot ér, és egyes szakokon kötelező is lehet.

A vizsgák során szigorú szabályok érvényesek, a nem engedélyezett segédeszközök használata tilos.

A szóbelikkel zárul az érettségi

Az írásbeli vizsgák után következnek a szóbelik:

az emelt szintű szóbelik június 3. és 10. között,

a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között zajlanak.

Ezzel zárul a több mint másfél hónapon át tartó érettségi időszak, amely sok diák jövőjét meghatározza.

Rendkívüli szünet jön az iskolákban, a legtöbb szülő nem is tud róla!

Sok középiskolában már a jövő hét elején felborulhat a megszokott tanítási rend. Az érettségi szünet a 2026-os írásbeli vizsgák napjaihoz igazodik. A nem vizsgázó diákok egyes helyeken szünetet kapnak, máshol online feladatokra vagy más programra számíthatnak.