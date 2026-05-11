Órákra leáll az Erste Bank május végén és júniusban is – sok ügyfél lesz érintett

Az Erste Bank leállás 2026. május 29-én este, majd június 4-én este is érinti a digitális szolgáltatásokat. A bank tájékoztatása szerint rendszerfejlesztési munkák miatt átmeneti fennakadások várhatók.

Figyelem! Hamarosan több órára leállnak az ország egyik legnagyobb bankjának fontos digitális szolgáltatásai. Az Erste Bank előre jelezte, hogy rendszerfejlesztési munkák miatt május végén és június elején is átmeneti fennakadásokra kell számítani, amelyek az online ügyintézést, az utalásokat és bizonyos internetes fizetéseket is érintik majd.

Az Erste közleménye szerint az alábbi szolgáltatások továbbra is elérhetők maradnak:

internetes vásárlás (kivéve 2026. május 29. 22:00 és május 30. 10:00 között)

azonnali átutalások fogadása

fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

készpénzfelvétel és készpénzbefizetés ATM-ből

George Web tiltása TeleBankon keresztül

bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

weboldal-szolgáltatások

mobilegyenleg-feltöltés

A következő szolgáltatások azonban ideiglenesen nem működnek majd:

George App és George Web

internetes vásárlás (csak 2026. május 29. 22:00 és május 30. 10:00 között)

azonnali átutalások indítása

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS-szolgáltatások

API-csatorna

online termékigénylés

lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felülete

Erről tájékoztatott az Erste Bank.

