Órákra leáll az Erste Bank május végén és júniusban is – sok ügyfél lesz érintett

Az Erste Bank leállás 2026. május 29-én este, majd június 4-én este is érinti a digitális szolgáltatásokat. A bank tájékoztatása szerint rendszerfejlesztési munkák miatt átmeneti fennakadások várhatók.
Leállás jön az Erste Banknál, az utalások és az online ügyintézés is érintett
Figyelem! Hamarosan több órára leállnak az ország egyik legnagyobb bankjának fontos digitális szolgáltatásai. Az Erste Bank előre jelezte, hogy rendszerfejlesztési munkák miatt május végén és június elején is átmeneti fennakadásokra kell számítani, amelyek az online ügyintézést, az utalásokat és bizonyos internetes fizetéseket is érintik majd.
Az Erste közleménye szerint az alábbi szolgáltatások továbbra is elérhetők maradnak:
- internetes vásárlás (kivéve 2026. május 29. 22:00 és május 30. 10:00 között)
- azonnali átutalások fogadása
- fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
- készpénzfelvétel és készpénzbefizetés ATM-ből
- George Web tiltása TeleBankon keresztül
- bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
- MobilePay
- weboldal-szolgáltatások
- mobilegyenleg-feltöltés
A következő szolgáltatások azonban ideiglenesen nem működnek majd:
- George App és George Web
- internetes vásárlás (csak 2026. május 29. 22:00 és május 30. 10:00 között)
- azonnali átutalások indítása
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS-szolgáltatások
- API-csatorna
- online termékigénylés
- lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felülete
Erről tájékoztatott az Erste Bank.
