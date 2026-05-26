Ezt az esti szokást sokan ártalmatlannak hiszik – pedig komoly bajt okozhat

Az esti pohár bor vagy koktél sokak számára a nap lezárását, a stressz oldását jelenti. A neurológusok szerint azonban az esti alkoholfogyasztás hosszú távon komolyabb következményekkel járhat, mint azt a legtöbben gondolnák. A kutatások alapján ugyanis nemcsak az alvás minőségét ronthatja, hanem az agy működésére és regenerációjára is negatív hatással lehet – írja az Egészségkalauz.

Az esti alkoholfogyasztás hosszú távon súlyos következményekkel járhat – Fotó: Unsplash

Miért veszélyes az esti alkoholfogyasztás?

Sokan azért nyúlnak esténként alkoholhoz, mert úgy érzik, könnyebben ellazulnak és gyorsabban elalszanak tőle. Az alkohol valóban okozhat átmeneti álmosságot, azonban ez megtévesztő hatás: ahogy az alkohol lebomlik a szervezetben, az alvás felszínesebbé válhat, gyakoribbak lehetnek az éjszakai felébredések, és romolhat a mélyalvási szakaszok minősége is.

Ez azért jelent problémát, mert az agy éjszaka végzi egyik legfontosabb regenerációs munkát. Ilyenkor történik az emlékek rögzítése, az idegrendszer „karbantartása”, valamint azoknak az anyagoknak az eltávolítása, amelyek felhalmozódása hosszú távon neurodegeneratív betegségekhez vezethet. Az esti alkoholfogyasztás hatása az agyra ezért nemcsak átmeneti fáradtságban vagy másnapi kimerültségben jelentkezhet, hanem hosszabb távon is nyomot hagyhat az idegrendszer működésén.

Tényleg zsugoríthatja az alkohol az agyat?

Az elmúlt évek vizsgálatai szerint a rendszeres alkoholfogyasztás összefügghet az agy térfogatának csökkenésével. Különösen érzékeny lehet a memóriáért és tanulásért felelős hippokampusz, de a döntéshozatalban és önkontrollban szerepet játszó frontális lebenyek is érintettek lehetnek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy nemcsak a súlyos alkoholizmus jelenthet veszélyt. Már a rendszeres, mérsékeltnek gondolt esti ivás is kedvezőtlen változásokat indíthat el. Hosszabb távon romolhat a koncentráció, lassulhat a reakcióidő, és nőhet a kognitív hanyatlás kockázata is.

Milyen esti szokások lehetnek jobb alternatívák?

A neurológusok szerint az agy számára sokkal kedvezőbb, ha a szervezet természetes módon készül fel az alvásra. Ebben segíthet a rendszeres lefekvési idő, a vacsora utáni könnyű séta vagy a képernyőhasználat csökkentése lefekvés előtt.Az esti alkohol helyett sokan választanak koffeinmentes gyógynövényteákat, például kamillát vagy citromfüvet, amelyek nyugtató hatásúak lehetnek. A szakértők szerint a legfontosabb, hogy az idegrendszer külső segítség nélkül is képes legyen lelassulni és regenerálódni az éjszaka során.