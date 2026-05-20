Hatalmas örömhírt jelentett be az Exatlon álompárja

Megható bejegyzésben közölte Kővári Viktor és Halász Vivi: hamarosan szülők lesznek. A sztárpár az Exatlon Hungary egy korábbi évadában ismerkedett meg egymással, azóta pedig már az eljegyzés és az esküvő is megtörtént.

Kővári Viktor és felesége, Kőváriné Halász Vivien, az Exatlon korábbi versenyzői

A pár a Facebookon jelentette be, hogy első közös gyermeküket várják.

„Alig várjuk, hogy végre a karjainkban tarthassuk a kis csodánkat, és együtt kezdjük el életünk legszebb kalandját… hárman” – írták.

A rajongók sorra gratulálnak a párnak, akik számára az Exatlon nemcsak egy verseny, hanem életük legfontosabb kapcsolatának kezdete is lett.

Lehullott a lepel az Exatlon két versenyzőjének, Valkusz Máténak és Halász Jázminnak a kapcsolatáról

Az már a kezdetektől látszott, hogy a karatebajnok, Halász Jázmin és a teniszező, Valkusz Máté lelki társak lettek a TV2 népszerű műsorában. Az Exatlon mindkettejük számára nagyon fontos, a forgatás monotonitásban mindig egymásba tudtak kapaszkodni. Később pedig feltűnt a rajongóknak, hogy az adásokban gyakran összebújnak, reggelente Jázó odabújt csapattársához, azt gondolták szerelem szövődött a két piros versenyző közt. A tegnap esti adásban azonban tisztázódott a helyzet, miután Máté videóhívásban párjával is beszélt, így megismerhette őt ország-világ.