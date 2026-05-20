Hatalmas örömhírt jelentett be az Exatlon álompárja

Megható bejegyzésben közölte Kővári Viktor és Halász Vivi: hamarosan szülők lesznek. A sztárpár az Exatlon Hungary egy korábbi évadában ismerkedett meg egymással, azóta pedig már az eljegyzés és az esküvő is megtörtént.
A pár a Facebookon jelentette be, hogy első közös gyermeküket várják.
„Alig várjuk, hogy végre a karjainkban tarthassuk a kis csodánkat, és együtt kezdjük el életünk legszebb kalandját… hárman” – írták.
A rajongók sorra gratulálnak a párnak, akik számára az Exatlon nemcsak egy verseny, hanem életük legfontosabb kapcsolatának kezdete is lett.
Lehullott a lepel az Exatlon két versenyzőjének, Valkusz Máténak és Halász Jázminnak a kapcsolatáról
Az már a kezdetektől látszott, hogy a karatebajnok, Halász Jázmin és a teniszező, Valkusz Máté lelki társak lettek a TV2 népszerű műsorában. Az Exatlon mindkettejük számára nagyon fontos, a forgatás monotonitásban mindig egymásba tudtak kapaszkodni. Később pedig feltűnt a rajongóknak, hogy az adásokban gyakran összebújnak, reggelente Jázó odabújt csapattársához, azt gondolták szerelem szövődött a két piros versenyző közt. A tegnap esti adásban azonban tisztázódott a helyzet, miután Máté videóhívásban párjával is beszélt, így megismerhette őt ország-világ.