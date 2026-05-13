Ezeket a Facebook-beállításokat azonnal ellenőrizniük kell a szülőknek – komoly veszélyektől védhetik meg gyermeküket

A szakértők szerint nemcsak a technikai védelem fontos, hanem az is, hogy a gyerekek tisztában legyenek az online zaklatás, az idegenek megkeresései és az internetes csalások veszélyeivel. A megfelelő szülői felügyelet és a tudatos közösségi médiahasználat jelentősen csökkentheti a kockázatokat - írja a Computer Bild.

A Facebook biztonsági beállításai sokat segíthetnek a gyermekvédelemben

Milyen biztonsági beállításokat érdemes használni Facebookon?

A Facebook több olyan funkciót is kínál, amelyek segíthetnek megvédeni a fiatal felhasználókat. Érdemes privátra állítani a profilt, korlátozni az üzenetküldést, valamint ellenőrizni, hogy kik láthatják a bejegyzéseket és személyes adatokat.

Hogyan lehet biztonságossá tenni a Facebook-profilt gyermekek számára?

A gyermekek számára létrehozott profilnál az egyik legfontosabb lépés a privát profil használata. Így a tartalmakat csak az ismerősök láthatják, és kisebb az esélye annak, hogy idegenek kapcsolatba lépjenek velük. Érdemes kikapcsolni a helymegosztást, korlátozni a megjelöléseket, valamint csak valódi ismerősöket visszaigazolni. A szakértők szerint az is fontos, hogy a gyerekek ne osszanak meg túl sok személyes információt magukról.

Online zaklatás esetén a legfontosabb, hogy a gyerek ne maradjon egyedül a problémával. A sértő vagy fenyegető felhasználókat azonnal le lehet tiltani, a problémás tartalmakat pedig jelenteni lehet a platformnak. A szülőknek érdemes elmagyarázniuk, hogy az online zaklatás nem elfogadható, és minden esetben kérjenek segítséget, ha kellemetlen vagy fenyegető helyzetbe kerülnek.

Hogyan állítható privátra egy Facebook-profil?

A Facebook adatvédelmi menüjében néhány lépésben módosítható, hogy kik láthatják a bejegyzéseket és az ismerőslistát. A legbiztonságosabb beállítás, ha minden tartalom csak az ismerősök számára látható. Emellett érdemes kikapcsolni azt is, hogy idegenek megtalálják a profilt telefonszám vagy e-mail-cím alapján.