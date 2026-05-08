Őrület a fagyizókban: itt a fagylalt napja, féláron adják a gombócokat

A fagylalt napja 2026. május 8-án ismét jelentős kedvezményeket hoz a fagyikedvelőknek. A kezdeményezés célja, hogy megnyissa a nyári szezont és elérhetőbbé tegye a minőségi fagylaltozást. Az akció során több száz cukrászda kínál féláras fagylaltot országszerte – írja a Blikk.

Hol lehet féláras fagyit enni Magyarországon a fagylalt napja keretén belül?

A fagylalt napja alkalmából május 8-án több száz cukrászda és fagyizó csatlakozik az országos akcióhoz, ahol a fagylaltok 50 százalékos kedvezménnyel érhetők el. A részt vevő helyek vállalták, hogy legalább négyféle fagylaltot kínálnak féláron, feltéve, hogy azt helyben fogyasztják el a vendégek. A szervezők célja a minőségi fagylaltozás népszerűsítése, valamint az, hogy a cukrászdák bemutathassák kínálatukat és új vendégeket is megszólítsanak.

A kezdeményezés különösen időszerű, mivel az elmúlt években jelentősen emelkedtek a fagylaltárak. Míg korábban az 500 forintos gombócár számított lélektani határnak, 2026-ra sok helyen már 600–700 forintba is kerülhet egy adag fagylalt. A féláras akció így sokak számára jelent kedvező lehetőséget arra, hogy olcsóbban élvezzék a nyári szezon egyik legnépszerűbb édességét.