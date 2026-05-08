Őrület a fagyizókban: itt a fagylalt napja, féláron adják a gombócokat

A fagylalt napja 2026. május 8-án ismét jelentős kedvezményeket hoz a fagyikedvelőknek. A kezdeményezés célja, hogy megnyissa a nyári szezont és elérhetőbbé tegye a minőségi fagylaltozást. Az akció során több száz cukrászda kínál féláras fagylaltot országszerte – írja a Blikk.
Hol lehet féláras fagyit enni Magyarországon a fagylalt napja keretén belül?
A fagylalt napja alkalmából május 8-án több száz cukrászda és fagyizó csatlakozik az országos akcióhoz, ahol a fagylaltok 50 százalékos kedvezménnyel érhetők el. A részt vevő helyek vállalták, hogy legalább négyféle fagylaltot kínálnak féláron, feltéve, hogy azt helyben fogyasztják el a vendégek. A szervezők célja a minőségi fagylaltozás népszerűsítése, valamint az, hogy a cukrászdák bemutathassák kínálatukat és új vendégeket is megszólítsanak.
A kezdeményezés különösen időszerű, mivel az elmúlt években jelentősen emelkedtek a fagylaltárak. Míg korábban az 500 forintos gombócár számított lélektani határnak, 2026-ra sok helyen már 600–700 forintba is kerülhet egy adag fagylalt. A féláras akció így sokak számára jelent kedvező lehetőséget arra, hogy olcsóbban élvezzék a nyári szezon egyik legnépszerűbb édességét.
Vannak turisták, aki kifejezetten nyalni jönnek a Balatonra – nyakunkon a hagyományos fagyiverseny
Idén tizenharmadik alkalommal, május 8-án rendezik meg a Balaton Fagyija választást, amelyre már jelentkezhetnek a régió cukrászai. Volt olyan év, amikor a Balaton Fagyija verseny nyertes ízeiből több mint húszezer gombócot adtak el, más fagylaltozók pedig arról számoltak be, hogy forgalmuk a verseny hatására 10-15 százalékkal nőtt.
Ez az öt legdrágább fagylalt a világon
