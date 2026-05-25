Rémhírek vs. valóság: ennyibe kerül idén a fagylalt

A fagylalt ára településenként és egységenként is eltérő a Velencei-tó körül, de nem beszélhetünk egységes drágulásról. Velencén például egy 5 dekás gombóc 650 forintba kerül, ahol a klasszikus ízek mellett különleges variációk is megtalálhatók. A desszert extra feltétekkel is kérhető: a roletti, az öntet vagy a tejszínhab felára külön tételként jelenik meg – írja a Feol.

Fagylaltárak 2026-ban: településenként óriási különbségek a Velencei-tónál

Gárdonyban valamivel kedvezőbb árakkal találkozhatnak a vendégek, itt egy 5 dekás fagylalt körülbelül 580 forintba kerül. A kínálatban helyi különlegességek is szerepelnek, köztük a „Velencei álom”, amely több íz harmonikus keverékéből áll.

Agárdon egyes helyeken idén sem emeltek árat: a 4–5 dekás gombóc továbbra is 500 forint, így ez a tópart egyik legkedvezőbb pontja.

Fehérboros kagylóból készült az idei Balaton legdurvább fagylaltja

A balatonmáriafürdői Vitorlás Fagyizó tulajdonosa, Pálfi Attila évek óta arról ismert, hogy tudatosan feszegeti a hagyományos fagylaltkészítés határait. A kagylós fagyi ötlete egy fonyódi vihar után született meg, amikor a Balaton partját ellepték az apró kagylók. A fagylaltmester szerint ekkor fogalmazódott meg benne, hogy ebből a szokatlan alapanyagból készít különleges fagylaltot.