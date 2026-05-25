Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor személyesen tette közzé a nyílt levelet Orbán Anitához!

Fontos!

Lemondott Lázár János

fagylalt

Rémhírek vs. valóság: ennyibe kerül idén a fagylalt

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Velencei-tó környékén továbbra is elérhető áron kínálják a fagylaltot, annak ellenére, hogy az interneten időről időre felröppennek az ezer forintos gombócokról szóló rémhírek. A helyszíni körkép alapján a valóság ennél jóval árnyaltabb, és több településen is megmaradtak a korábbi évekhez hasonló fagylaltárak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fagylaltVelencei-tóárakgombóc

A fagylalt ára településenként és egységenként is eltérő a Velencei-tó körül, de nem beszélhetünk egységes drágulásról. Velencén például egy 5 dekás gombóc 650 forintba kerül, ahol a klasszikus ízek mellett különleges variációk is megtalálhatók. A desszert extra feltétekkel is kérhető: a roletti, az öntet vagy a tejszínhab felára külön tételként jelenik meg – írja a Feol

Fagylaltárak 2026-ban: településenként óriási különbségek a Velencei-tónál
Fagylaltárak 2026-ban: településenként óriási különbségek a Velencei-tónál (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Gárdonyban valamivel kedvezőbb árakkal találkozhatnak a vendégek, itt egy 5 dekás fagylalt körülbelül 580 forintba kerül. A kínálatban helyi különlegességek is szerepelnek, köztük a „Velencei álom”, amely több íz harmonikus keverékéből áll. 

Agárdon egyes helyeken idén sem emeltek árat: a 4–5 dekás gombóc továbbra is 500 forint, így ez a tópart egyik legkedvezőbb pontja.  

Fehérboros kagylóból készült az idei Balaton legdurvább fagylaltja

A balatonmáriafürdői Vitorlás Fagyizó tulajdonosa, Pálfi Attila évek óta arról ismert, hogy tudatosan feszegeti a hagyományos fagylaltkészítés határait. A kagylós fagyi ötlete egy fonyódi vihar után született meg, amikor a Balaton partját ellepték az apró kagylók. A fagylaltmester szerint ekkor fogalmazódott meg benne, hogy ebből a szokatlan alapanyagból készít különleges fagylaltot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!