Falusi Mariann őszinte vallomása: ezért mentek tönkre a kapcsolatai

Falusi Mariann barátnője emlékét leginkább azzal próbálja életben tartani, hogy megőrzi azt a különleges közeget, amely Lang Györgyit körülvette. Ennek része az a lakásszínház is, amelyet a néhai énekesnő otthonában működtetnek – írja a Blikk.

Falusi Mariann arról is beszélt, hogy kapcsolatuk korántsem volt mindig konfliktusmentes. Elmondása szerint gyakran veszekedtek és kiabáltak egymással, de ezek a viták szinte mindig a közös munkáról szóltak. A két énekesnő évtizedeken keresztül rendkívül intenzív tempóban dolgozott együtt.

Falusi Mariann a párkapcsolatairól is vallott

Az énekesnő a magánéletéről is őszintén mesélt. Bevallotta, hogy kapcsolatai általában öt-hat év után véget értek, mert nehezen viselte a kompromisszumokat.

„Nagyon nehéz volt ezt sok férfinak elfogadni, hogy nemcsak velem vannak kapcsolatban, hanem Györgyi is ott van mindenben”

– árulta el a Tények Plusznak.

Műteni kellett Falusi Mariannt

Ahogy arról az Origo tavaly beszámolt, meg kellett operálni Falusi Mariannt. Az énekesnő hangszalagján egy polipot találtak, ami a karrierjét is veszélybe sodorta.