Megtalálták a fáradtság ellenszerét – Ön szedi ezt a vitamint?

A kutatók azt vizsgálták, hogy a B12-vitamin és a folsav szintje, valamint az ezek hiányával összefüggésbe hozható homocisztein nevű vérmarker milyen kapcsolatban áll a fáradtsággal és a motivációval.
Az Osaka Metropolitan University kutatócsoportja mintegy 600 egészséges japán felnőtt adatait elemezte. A résztvevőknél megmérték:
- a homocisztein szintjét,
- a folsav szintjét,
- a B12-vitamin szintjét,
- valamint kérdőívek segítségével felmérték a fáradtság és a motiváció mértékét.
Az elemzés során olyan tényezőket is figyelembe vettek, mint az életkor, az alvás mennyisége, a munkaterhelés és az étkezési szokások.
A Science Daily által ismertetett tanulmány szerint azoknál a résztvevőknél, akiknek magasabb volt a homociszteinszintjük, általában alacsonyabb folsav- és B12-vitamin-szintet mértek.
Hogyan befolyásolhatja a fáradtságot a homociszteinszint?
A nemek szerinti elemzés további különbségeket is feltárt: a férfiaknál a magasabb homociszteinszint nagyobb fizikai kimerültséggel járt együtt, míg a nőknél elsősorban a motiváció csökkenésével mutatott kapcsolatot. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények egyelőre csak összefüggést jeleznek, és nem bizonyítják egyértelműen az ok-okozati kapcsolatot.
Miért fontos a B12-vitamin és a folsav?
A B12-vitamin és a folsav számos fontos folyamatban vesz részt a szervezetben. Többek között szerepük van:
- a vérképzésben,
- az idegrendszer megfelelő működésében,
- a sejtek anyagcseréjében,
- valamint a homociszteinszint szabályozásában.
Hiányuk esetén nemcsak egészségügyi problémák jelentkezhetnek, hanem az energiaszint és a közérzet is romolhat.
A kutatók szerint a megfelelő vitaminellátottság fenntartásának egyik legfontosabb eszköze a kiegyensúlyozott étrend. A változatos táplálkozás segíthet megelőzni a B12-vitamin- és folsavhiány kialakulását, ami hozzájárulhat az általános jóllét és energiaszint megőrzéséhez.
A szakemberek úgy vélik, hogy a jövőben a fáradtság és a motiváció vizsgálatakor is érdemes lehet figyelmet fordítani ezekre a tápanyagokra és a homociszteinszintre.
