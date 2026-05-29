Megtalálták a fáradtság ellenszerét – Ön szedi ezt a vitamint?

A kutatók azt vizsgálták, hogy a B12-vitamin és a folsav szintje, valamint az ezek hiányával összefüggésbe hozható homocisztein nevű vérmarker milyen kapcsolatban áll a fáradtsággal és a motivációval.

A fáradtság összefügghet a B12-vitamin alacsony szintjével - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Az Osaka Metropolitan University kutatócsoportja mintegy 600 egészséges japán felnőtt adatait elemezte. A résztvevőknél megmérték:

a homocisztein szintjét,

a folsav szintjét,

a B12-vitamin szintjét,

valamint kérdőívek segítségével felmérték a fáradtság és a motiváció mértékét.

Az elemzés során olyan tényezőket is figyelembe vettek, mint az életkor, az alvás mennyisége, a munkaterhelés és az étkezési szokások.

A Science Daily által ismertetett tanulmány szerint azoknál a résztvevőknél, akiknek magasabb volt a homociszteinszintjük, általában alacsonyabb folsav- és B12-vitamin-szintet mértek.

Hogyan befolyásolhatja a fáradtságot a homociszteinszint?

A nemek szerinti elemzés további különbségeket is feltárt: a férfiaknál a magasabb homociszteinszint nagyobb fizikai kimerültséggel járt együtt, míg a nőknél elsősorban a motiváció csökkenésével mutatott kapcsolatot. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények egyelőre csak összefüggést jeleznek, és nem bizonyítják egyértelműen az ok-okozati kapcsolatot.

Miért fontos a B12-vitamin és a folsav?

A B12-vitamin és a folsav számos fontos folyamatban vesz részt a szervezetben. Többek között szerepük van:

a vérképzésben,

az idegrendszer megfelelő működésében,

a sejtek anyagcseréjében,

valamint a homociszteinszint szabályozásában.

Hiányuk esetén nemcsak egészségügyi problémák jelentkezhetnek, hanem az energiaszint és a közérzet is romolhat.

A kutatók szerint a megfelelő vitaminellátottság fenntartásának egyik legfontosabb eszköze a kiegyensúlyozott étrend. A változatos táplálkozás segíthet megelőzni a B12-vitamin- és folsavhiány kialakulását, ami hozzájárulhat az általános jóllét és energiaszint megőrzéséhez.

A szakemberek úgy vélik, hogy a jövőben a fáradtság és a motiváció vizsgálatakor is érdemes lehet figyelmet fordítani ezekre a tápanyagokra és a homociszteinszintre.