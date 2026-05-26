46 éve írt történelmet Farkas Bertalan: az első magyar űrhajós története

Farkas Bertalan örökre beírta magát a magyar történelembe, mint az első hazai űrhajós, aki 1980-ban eljutott a világűrbe. A Szojuz–36 fedélzetén végrehajtott küldetés nemcsak technológiai bravúr volt, hanem nemzeti büszkeség is: Farkas Bertalan űrutazása azóta is a magyar űrkutatás egyik legfontosabb mérföldköve.

Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós – Fotó: MW/Bohanek Miklós

Hosszú út vezetett Farkas Bertalan űrutazásáig

Farkas Bertalan pályája nem a világűrrel kezdődött: sokáig futballista szeretett volna lenni. Egy repülőtér-látogatás azonban mindent megváltoztatott, és a levegő világa végleg magával ragadta. 1967-ben a szolnoki repülőműszaki főiskolára jelentkezett, majd katonai pilótaként építette tovább pályáját. Később vadászpilótaként szolgált, és a pápai MiG–21-es ezrednél szerzett komoly szakmai tapasztalatot. Ez a fegyelmezett, nagy precizitást igénylő környezet készítette fel arra a szintű fizikai és mentális terhelésre, amely az űrhajóssá váláshoz is szükséges volt. Amikor Magyarország bekapcsolódott az Interkozmosz programba, már ezekkel az alapokkal került a jelöltek közé.

Hogyan lett Farkas Bertalan az első magyar az űrben?

Az Interkozmosz program célja az volt, hogy a szocialista országok is részt vehessenek a világűr kutatásában. Magyarország számára ez óriási lehetőséget jelentett: nemcsak megfigyelők, hanem aktív résztvevők is lehettek. A magyar jelöltek közül végül Farkas Bertalan és Magyari Béla került a végső kiválasztási körbe. Hosszú és rendkívül szigorú felkészülés következett a Szovjetunióban, a Gagarin Űrhajóskiképző Központban. Itt dőlt el, ki lehet az, aki ténylegesen eljut a világűrbe.

Miért volt tudományos mérföldkő az űrutazás?

Farkas Bertalan 1980. május 26-án indult el a Szojuz–36 űrhajóval Valerij Kubaszov társaságában. Két nappal később csatlakoztak a Szaljut–6 űrállomáshoz, ahol egy nemzetközi legénység fogadta őket. A küldetés egyik legfontosabb része az volt, hogy magyar kutatók által előkészített kísérleteket is elvégeztek a világűrben. Ezek nem látványos, hanem nagyon is gyakorlati jelentőségű vizsgálatok voltak: például a sugárterhelés mérése, az emberi szervezet alkalmazkodásának vizsgálata, valamint anyagtudományi kísérletek, amelyek a jövő technológiáit alapozták meg.