Videón a különleges fehér szarvas, ilyet ritkán látni Magyarországon

Különleges felvétel készült Zalában: Egervár és Zalaegerszeg között egy motoros kamerája rögzített egy ritka, fehér szarvast. A videót a ZAOL vármegyei hírportálnak küldték el, a felvételen pedig jól látszik, hogy az állat nem egyedül bukkant fel az erdő szélén.

Fehér szarvast videóztak Magyarországon

A ritka állatot Takács Ádám és utasa, Sipos Nóra látta meg motorozás közben. A fehér bundás dám mellett egy hagyományos, barnás szőrzetű példány is tartózkodott. A látvány azért is különleges, mert fehér dámvadat csak ritkán lehet látni a természetben.

A lap szerint Egervár környékén korábban már feltűnt egy hasonló fehér dám. A mostani felvétel alapján nem lehet biztosan tudni, hogy ugyanarról az állatról van-e szó. A motorosok lassan közelítettek, így baleset nem történt, az állatok pedig végül beszaladtak az erdőbe.

