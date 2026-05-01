Kínából érkezik, gyerekekhez is eljut – a feketekereskedelem mértéke döbbenetes

A 11. delphi gazdasági fórumon komoly figyelmeztetés hangzott el az illegális elektromos cigaretták európai piacával kapcsolatban. A Fraunhofer Intézet legfrissebb európai tanulmánya első ízben vizsgálta átfogóan az eldobható ízesített vape-ek piaci struktúráját és ellátási láncait – és az eredmények megdöbbentőek. Az EU-ban forgalomban lévő ízesített e-cigaretták közel fele illegális eredetű: nagyjából 35 százalék hamisított, további 13 százalék pedig nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak.

Illegális vape-ek árasztják el Európát – a feketekereskedelem mindenkit megkárosít

A termékek mintegy 90 százaléka Kínából érkezik, és a szabályozatlan piac mérete már most meghaladja a 6,6 milliárd eurót – ami forintban számolva több mint 2500 milliárd forintos forgalmat jelent. Ha a tendencia folytatódik, ez az összeg 2030-ra elérheti a 10,8 milliárd eurót is.

Kik veszítenek a legtöbbet a feketekereskedelem miatt?

A feketepiaci vape-ek terjedése egyszerre több szereplőt károsít meg:

A fogyasztók és különösen a fiatalkorúak vannak a legnagyobb veszélyben. Az illegális termékek gyártói figyelmen kívül hagyják a fogyasztóvédelmi előírásokat és a korhatárvédelmi szabályokat egyaránt – vagyis ezek a termékek nemcsak ismeretlen összetételűek, hanem gyerekek számára is könnyen hozzáférhetők. A társadalmi konszenzus egyértelmű: kiskorúak sem legális, sem illegális nikotintermékeket nem használhatnak.

Az európai állami költségvetések szintén súlyos veszteségeket szenvednek el. Az Euromonitor felmérése szerint az uniós tagállamok éves szinten összesen 14,9 milliárd euró – vagyis több mint 5300 milliárd forint – adóbevételtől esnek el a cigarettahamisítás miatt. Miközben a teljes cigarettafogyasztás csökkent 2015 és 2024 között, a hamisított termékek mennyisége meredeken nőtt, és mára az EU illegális cigarettapiacának közel egyharmadát teszi ki.

A legális piaci szereplők szintén megszenvedik a versenytorzítást. Azok a vállalatok, amelyek betartják a szabályokat, adót fizetnek és ellenőrzött csatornákon értékesítenek, hátrányba kerülnek az illegális szereplőkkel szemben – és hosszú távon munkahelyek is veszélybe sodródhatnak.

Mi a helyzet Magyarországon?

Hazánkban a szabályozás egyértelmű: nikotintartalmú termékek kizárólag a Nemzeti Dohányboltban értékesíthetők. Ízesített elektronikus cigaretta azonban sem ilyen üzletben, sem online nem kapható legálisan – ez egy teljes tilalom. Az illegális forgalmazókra nemcsak a NAV eljárása és bírságolása vár, hanem a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága is szankcionálhatja őket. A bírság magánszemélyek esetén egymillió forinttól 50 millió forintig, jogi személyek esetén ötmillió forinttól akár 500 millió forintig terjedhet. A hatóság nemrég egy közösségi médiában hirdető illegális kereskedőt leplezett le próbavásárlás során – az elkövető ellen jövedékitörvény-sértés és költségvetési csalás miatt indult büntetőeljárás.