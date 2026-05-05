Figyelem! Riasztást adtak ki: zivatarok csaphatnak le

Az időjárás-előrejelzés szerint szerdán a késő délutáni óráktól, egészen az éjszakába nyúlóan délnyugat felől növekszik a zivatarok kialakulásának esélye – tájékoztatott a HungaroMet.

Az időjárás-előrejelzés szerint nem árt, ha viszünk magunkkal esernyőt az elkövetkezendő napokban

Időjárás-előrejelzés: eső és erős szél várható

Az erősebb cellákat intenzív csapadék, erős vagy akár viharos széllökések, valamint helyenként apró szemű jég is kísérheti. A Katasztrófavédelem azt írja,

hogy elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki az erős szél veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken a széllökések sebessége meghaladhatja a 70 kilométer/órát is.

Kedden a napsütést záporok váltják fel estétől. Az időjárás a következő napokban esős lesz, hétvégére érkezik újra melegebb levegő.