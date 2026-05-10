130 éves a magyar filmvetítés – így született meg a mozi Budapesten

A közönség számára ez szinte varázslatnak tűnt, hiszen addig még soha nem láttak mozgó embereket és robogó vonatokat vásznon. A filmvetítés során rövid, fekete-fehér és néma jelenetek peregtek, amelyek mégis teljesen lenyűgözték a nézőket.

Az első magyarországi nyilvános filmvetítés helyszíne, a Royal szálló a körúton.

Fotó: FSZEK Budapest Gyűjtemény/PestBuda

A filmvetítés megszületése Budapesten

A korabeli újságok részletesen beszámoltak arról, milyen döbbenetes élmény volt látni a közeledő vonatot vagy a nyüzsgő pályaudvart.

A mozgás titka valójában optikai csalódás volt, hiszen gyors egymásutánban vetített állóképek keltették az élet illúzióját.

Az akkori technika másodpercenként 15 képet vetített, ami már elegendő volt ahhoz, hogy az emberi szem folyamatos mozgást érzékeljen. 1896. május 11-én, vasárnap a mozgóképeket, vagy ahogy az újság írta, élő képeket, naponta kétszer, délelőtt 10 és 13 óra, valamint délután 14 és este 18 óra között, a későbbiekben pedig egy harmadik előadást is tartottak este 21 és 23 óra között. A belépő díja 50 krajcár volt. A vetítések olyan népszerűvé váltak, hogy péntekenként új műsort kellett bemutatni a közönségnek.

A mozi gyors budapesti sikere

A Lumière fivérek emberei nemcsak filmeket vetítettek Budapesten, hanem az első magyarországi felvételeket is elkészítették. Forgattak például a millenniumi kiállítás megnyitóján, a Dísz téri felvonuláson és a Lánchíd környékén is.

A Dísz téri felvonulás volt az első felvételek egyikének témája.

Fotó: PestBuda



Nem sokkal később megnyílt az első magyar filmszínház, az Ikonográf az Andrássy úton, amely már kifejezetten mozgóképek bemutatására szolgált.

Közben Edison kinetoszkópja is megjelent Budapesten, amelybe egyenként kellett belenézni a mozgóképek megtekintéséhez.

A XIX. század végének budapesti közönsége így egyszerre élhette át a technikai fejlődés és a modern szórakoztatás megszületésének izgalmát.

Így él tovább a mozi varázsa

A mozi születésének évfordulója alkalmából tavaly a Budapesti Klasszikus Film Maratonon a Lumière fivérek legendás felvételei is visszakerültek a vászonra. A fesztiválon restaurált magyar és külföldi klasszikusokat vetítettek, miközben világhírű filmesek, köztük David Cronenberg és Szabó István is Budapestre érkeztek. Különleges szimbolikája volt annak, hogy a modern filmünnep éppen arra a filmtörténeti pillanatra emlékezett, amikor 1896-ban a Royal szállóban Magyarországon először láthatott a közönség nyilvános filmvetítést.