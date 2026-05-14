Forradalmi áttörést hozhat az új fogyasztó tabletta

Az orforglipron nevű fogyasztó tabletta hasonló módon működik, mint a népszerű GLP–1-alapú fogyasztó injekciók, például a Mounjaro vagy a Wegovy. A szer az étvágy csökkentésével és a teltségérzet fokozásával segítheti a fogyást – írja a BBC.

Az új fogyasztó tabletta segíthet elkerülni a visszahízást

Fotó: Unsplash

Sokan fellélegezhetnek az új fogyasztó tabletta miatt

A most publikált kutatásban 376 olyan ember vett részt az Egyesült Államokban, akik korábban már több mint egy évig használtak fogyasztó injekciókat, és sikeresen fogytak. A résztvevők ezután abbahagyták az injekciók használatát, majd egy éven keresztül vagy orforglipront, vagy placebót kaptak.

Az eredmények szerint azok, akik az új tablettát szedték, a korábban leadott testsúlyuk több mint 70 százalékát meg tudták tartani. A placebo-csoportnál ez az arány jóval alacsonyabb volt.

Ez egy rendkívül fontos kutatás, mert választ ad a fogyasztó injekciók egyik legnagyobb problémájára, vagyis a kezelés abbahagyása utáni gyors visszahízásra”

– mondta Simon Cork, az Anglia Ruskin Egyetem kutatója.

A szakemberek szerint a gyógyszer nemcsak a testsúly megtartásában segíthet, hanem a vércukorszintet, a vérnyomást és a vérzsírszinteket is kedvezően befolyásolhatja, ami hosszú távon csökkentheti az elhízással összefüggő betegségek kockázatát.

A tabletta mellékhatásai között leggyakrabban hányinger, székrekedés és hasmenés szerepelt, de a kutatók szerint ezek többnyire enyhék voltak.

A gyógyszert fejlesztő Eli Lilly már forgalmazza a készítményt az Egyesült Államokban, brit engedélyezése pedig hamarosan megkezdődhet. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy további vizsgálatokra van szükség annak megállapítására, mennyi ideig kellhet szedni a gyógyszert ahhoz, hogy a betegek tartósan megőrizzék a testsúlyukat.

Fogyás koplalás nélkül? Itt a módszer, amivel működhet

Egy friss kutatás szerint a fogyás akár úgy is működhet, hogy több ételt eszünk, mégis kevesebb kalóriát viszünk be.

Áttörés jöhet az elhízás kezelésében? Egy természetes hormon segíthet koplalás nélkül

Új reményt adhat az elhízás elleni küzdelemben egy természetes hormon felfedezése, amely akár kalóriacsökkentés nélkül is segíthet a fogyásban. A kutatók szerint a megoldás kulcsa az anyagcsere felgyorsításában rejlik.