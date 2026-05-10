A fokhagyma lehet a veteményes titkos fegyvere

A fokhagyma régóta alapdarabja a hazai kiskerteknek, elsősorban gasztronómiai szerepe miatt. Kevés olyan étel akad, amelynek ne állna jól karakteres íze. Ugyanakkor egyre többen fedezik fel, hogy a tudatos kerttervezésben is kulcsszerepet játszik. A növénytársítás elveit alkalmazva a fokhagyma természetes védelmet biztosíthat a veteményes számára – írja a Teol.

A fokhagyma nemcsak a szervezetre, hanem a kertünkre is jó hatást gyakorol. A kép illusztráció.

A fokhagyma mint csodanövény

Ez a növény szinte bárhol megél, ha elegendő napfényhez jut. Kis helyigénye miatt könnyedén elhelyezhető az ágyások különböző pontjain, akár elszórtan is. Erőteljes illata számos kártevőt távol tart: többek között a levéltetveket, csigákat, hangyákat vagy akár a hagymalégytől is megóvhatja a környezetét. Sőt, nemcsak rovarok, hanem nagyobb állatok – például nyulak és őzek – ellen is védelmet nyújthat. Magas kéntartalma révén pedig természetes gombaölő hatással is rendelkezik, így a közelében lévő növények egészségét is segíti megőrizni.

A fokhagyma ráadásul kifejezetten jó „szomszéd”: számos zöldség fejlődését támogatja.

Különösen jól érzi magát paradicsom, paprika és padlizsán mellett, de a sárgarépa, burgonya, cékla és a káposztafélék – például a brokkoli vagy a karfiol – is profitálnak jelenlétéből. Nemcsak a veteményesben, hanem a kert más részein is hasznos: gyümölcsfák, rózsák vagy akár muskátlik közelébe ültetve is kedvező hatást fejthet ki. Fontos azonban, hogy nem minden növény viseli jól a közelségét. A spárga, a borsó, a bab, a zsálya és a petrezselyem például kifejezetten rosszul reagál a fokhagyma társaságára, ezért ezeket érdemes távolabb ültetni.

A növénytársítás tehát egyszerű és környezetbarát módszer arra, hogy vegyszerek nélkül is egészséges, bőséges termést érjünk el. A fokhagyma pedig ebben az egyik leghasznosabb szövetségesünk lehet a kertben.