Föld alatti járat Pécsen: elképesztő felfedezés, középkori titkok kerültek elő

A föld alatti járat felfedezése a pécsi Nemzeti Casino épületének megújítása közben történt, ahol a mélygarázs előkészítése során régészeti feltárások indultak. A szakemberek nemcsak középkori, hanem római kori emlékeket is találtak – írja a Bama.

Föld alatti járat és középkori leletek kerültek elő Pécsen egy építkezés során

Fotó: MCC

Mit találtak pontosan a föld alatti járat közelében?

A válasz izgalmas: több korszakból származó leletek kerültek napvilágra. A feltárás során egykori építmények maradványait, köztük egy kemence részleteit is azonosították.

A munkálatokat régészek felügyelik, akik folyamatosan dokumentálják és megőrzik az előkerült tárgyakat, mivel a terület történelmi jelentősége kiemelkedő.

Mi lesz a sorsa a föld alatti járatnak és a területnek?

A jelenlegi tervek szerint a beruházás folytatódik, de a történelmi értékek megőrzése kiemelt szempont marad. A fejlesztés célja, hogy az épület a jövőben oktatási és közösségi térként működjön.