130 éves a budapesti földalatti – így lett Budapest a világ élvonalában

Rekordidő alatt készült el, és megelőzte a korát. A budapesti földalatti története tele van meglepő részletekkel. Fotó: Fortepan / UVATERV

A millenniumi földalatti Európa kontinentális részén az első, a világon a második földalatti volt az 1863-ban üzembe helyezett londoni után (ahol kezdetben gőzmozdonyok vontatták a szerelvényeket), egyben az első villamos-motorkocsis üzemű földalatti vasút. A 3689 méternyi pályából alagútban 3225 méter, a felszínen, a Városligetben 464 méter haladt. A megengedett 40 kilométeres óránkénti sebesség mellett a menetidő valamivel több mint tíz perc volt. A 20 forgóvázas kocsi baloldalt közlekedett, a 11 megálló közül az utolsó kettőnél, az Állatkertnél és a városligeti végállomásnál (a mai Széchenyi fürdő közelében) már a felszínen. A Városligetben, ahol az alagút kilépett a felszínre, épült meg Magyarország első vasbeton hídja, az állomások falait a Zsolnay-gyár barna és fehér csempéivel burkolták, a szecessziós lejáró házikókat az 1920-as években bontották el.

Rekordidő alatt készült el, és megelőzte a korát. A budapesti földalatti története tele van meglepő részletekkel. Fotó: Jászai Csaba

A földalattit 1896. május 2-án, a millenniumi ünnepségek keretében adták át a közönségnek, a tízkrajcáros jegyeket automatából lehetett megvenni. Május 8-án I. Ferenc József is végigutazott a vonalon a számára készült királyi díszkocsin, és hozzájárult, hogy a földalatti a nevét viselje. Az "udvari kocsinak" 1897 szeptemberében voltak ismét császári-királyi utasai: II. Vilmos német császár kíséretében ismét Ferenc József utazott rajta.

A földalatti vasút felépítmény- és jelzőrendszere a maga korában a legkorszerűbbek közé tartozott, az éves utasszám 1917-re elérte a 11 milliót. A vasutat az 1920-as években újították fel először, majd a kelet-nyugati metró Deák téri állomásának építésekor az állomást áthelyezték, az alagút egy részét kiiktatták - itt létesült 1975-ben a ma is működő Földalatti Vasúti Múzeum.

Az 1972-73-as rekonstrukció alkalmával 1233 méterrel, a Mexikói útig hosszabbították meg, és a teljes, 4,4 kilométeres vonalat felszín alá helyezték. Az átépítés alkalmával kicserélték a biztosító berendezéseket is, ekkor - 1973 végén - tért át a földalatti a felszínen már 1941 óta alkalmazott jobb oldali közlekedésre.

A régi kocsikat 23 háromrészes, csuklós Ganz-szerelvénnyel váltották ki, az állomásokat a műemléki védettség figyelembevételével újították fel.

A csaknem százéves vasutat 1995-ben teljesen felújították, megerősítették födémszerkezetét, tetőszigetelését. Az Oktogonnál kitérőt építettek, amely lehetővé teszi a vonal szakaszolását. A műemléki állomások belső felújítása korhű módon, az eredeti burkolatokkal és kialakítással történt. A millenniumi földalatti vasút 11 állomása közül 8 eredeti, 3 pedig a különböző vonalkorrekciók során létesült. Az 1996-os százéves ünnepre a járműveket - és a Földalatti Vasúti Múzeumot - is felújították.