130 éves a budapesti földalatti – így lett Budapest a világ élvonalában

A honfoglalás ezeréves évfordulóját számos beruházással ünnepelték, ezek egyike volt a földalatti, amelyet 1893-ban javasolt Balázs Mór, a Budapesti Villamos Városi Vasút Rt. (BVVV) vezérigazgatója a tömegközlekedés nehézségeinek megoldására. Balázs ezért nemesi címet kapott, címerébe stilizált alagútbejárat került sínekkel, az elektromosságot jelző villámokkal és a vasút szárnyas kerekével.
Ki tervezte a földalattit?
A terveket a német Siemens és Halske cég a BVVV mérnökeinek bevonásával készítette. Az alagút az akkori Gizella - ma Vörösmarty - tértől a Városligetig húzódott, hogy biztosítsa a millenniumi kiállítás megközelíthetőségét. Az építkezés engedélyét 1894. augusztus 9-én adták ki 1896. április 1-jei befejezési határidővel, a költségvetés 3,6 millió forintról szólt. A vasút azért épült a föld alatt, mert a városvezetés nem engedélyezte, hogy a reprezentatív, frissen elkészült Andrássy utat sínekkel és villamos szerelvényekkel csúfítsák el.
A vasút kivitelezését a tervező Siemens és Halske cégre bízták, a föld- és betonmunkákat Wünsch Róbert cége végezte.
Mivel az idő sürgetett, az alagutat két irányból kezdték el ásni, az építkezésen olykor ezernél is többen dolgoztak, gyakran vasárnap is. Az alagút kéregvasútként, nyitott munkagödörrel, a kor legmodernebb technikájával épült. A vasúti pálya betonteknőbe került, az alagút szélessége 6 méter, magassága 2,65 méter lett, hogy elférjen a nagykörúti csatorna fölött. A többrétegű, vízhatlan födémet acélgerendákra támaszkodó betonboltozat alkotta, amelyet középen, a két pálya között 3-4 méter távolságban szegecselt acéloszlopok tartottak. A zaj- és súlycsökkentés érdekében az Andrássy út fakocka burkolatot kapott. A mélyépítési munkák 472 napja alatt 134 ezer köbméter földet emeltek ki, 47 ezer köbméter betont és 31 ezer tonna acélt építettek be. A vezető főmérnök, Vojtek Ödön építési naplója rögzítette a váratlanul felmerült nehézségeket is, így a Bajza utcától a Városligetig feltörő talajvizet, amely ellen "szádfal" és víznyelő kutak építésével védekeztek.
A millenniumi földalatti Európa kontinentális részén az első, a világon a második földalatti volt az 1863-ban üzembe helyezett londoni után (ahol kezdetben gőzmozdonyok vontatták a szerelvényeket), egyben az első villamos-motorkocsis üzemű földalatti vasút. A 3689 méternyi pályából alagútban 3225 méter, a felszínen, a Városligetben 464 méter haladt. A megengedett 40 kilométeres óránkénti sebesség mellett a menetidő valamivel több mint tíz perc volt. A 20 forgóvázas kocsi baloldalt közlekedett, a 11 megálló közül az utolsó kettőnél, az Állatkertnél és a városligeti végállomásnál (a mai Széchenyi fürdő közelében) már a felszínen. A Városligetben, ahol az alagút kilépett a felszínre, épült meg Magyarország első vasbeton hídja, az állomások falait a Zsolnay-gyár barna és fehér csempéivel burkolták, a szecessziós lejáró házikókat az 1920-as években bontották el.
A földalattit 1896. május 2-án, a millenniumi ünnepségek keretében adták át a közönségnek, a tízkrajcáros jegyeket automatából lehetett megvenni. Május 8-án I. Ferenc József is végigutazott a vonalon a számára készült királyi díszkocsin, és hozzájárult, hogy a földalatti a nevét viselje. Az "udvari kocsinak" 1897 szeptemberében voltak ismét császári-királyi utasai: II. Vilmos német császár kíséretében ismét Ferenc József utazott rajta.
A földalatti vasút felépítmény- és jelzőrendszere a maga korában a legkorszerűbbek közé tartozott, az éves utasszám 1917-re elérte a 11 milliót. A vasutat az 1920-as években újították fel először, majd a kelet-nyugati metró Deák téri állomásának építésekor az állomást áthelyezték, az alagút egy részét kiiktatták - itt létesült 1975-ben a ma is működő Földalatti Vasúti Múzeum.
Az 1972-73-as rekonstrukció alkalmával 1233 méterrel, a Mexikói útig hosszabbították meg, és a teljes, 4,4 kilométeres vonalat felszín alá helyezték. Az átépítés alkalmával kicserélték a biztosító berendezéseket is, ekkor - 1973 végén - tért át a földalatti a felszínen már 1941 óta alkalmazott jobb oldali közlekedésre.
A régi kocsikat 23 háromrészes, csuklós Ganz-szerelvénnyel váltották ki, az állomásokat a műemléki védettség figyelembevételével újították fel.
A csaknem százéves vasutat 1995-ben teljesen felújították, megerősítették födémszerkezetét, tetőszigetelését. Az Oktogonnál kitérőt építettek, amely lehetővé teszi a vonal szakaszolását. A műemléki állomások belső felújítása korhű módon, az eredeti burkolatokkal és kialakítással történt. A millenniumi földalatti vasút 11 állomása közül 8 eredeti, 3 pedig a különböző vonalkorrekciók során létesült. Az 1996-os százéves ünnepre a járműveket - és a Földalatti Vasúti Múzeumot - is felújították.
A millenniumi földalatti - vagy ahogy az utasok emlegetik: a kisföldalatti - 2002 óta az Andrássy úttal együtt a világörökség része. A metróvonalak kiépülése miatt az M1-es számozást kapta, fejlesztése, továbbépítése egyelőre nem valósult meg. A Fővárosi Önkormányzat stratégiai céljai között szerepel a földalatti meghosszabbítása, korszerűsítése, akadálymentesítése; a tervek átfogó, a pályára, a járműtelepre és a szerelvényekre is kiterjedő modernizációt irányoznak elő. Érdekesség, hogy a fővárosi metróvonalak közül a kisföldalattin lehetett először készpénz nélkül, érintéses fizetéssel is jegyet venni.
Idén a Földalatti Vasúti Múzeumban különleges tárlatvezetésekkel és kiállítással emlékeznek meg a 130 éves évfordulóról.
Kevés város mondhatja el magáról, hogy születése egy egész nemzet jövőjét formálta. Budapest megalakulása 1873-ban nem csupán Pest, Buda és Óbuda közigazgatási egyesítését jelentette, hanem egy olyan történelmi fordulópontot is, amelynek nyomán a Duna mentén egy modern, európai rangú főváros emelkedett fel. Az évforduló jó alkalom arra, hogy felidézzük, milyen hosszú és küzdelmes út vezetett az egységes Budapest megszületéséig.
Százötven évvel ezelőtt, 1876. április 30-án adták át Budapest második állandó dunai átkelőjét. A Margit híd története azonban már jóval korábban, jogi és gazdasági akadályok közepette kezdődött, és azóta is szorosan összefonódik a főváros fejlődésével.