Brutális számok: Több mint száz földmozgást mértek áprilisban a Kárpát-medencében

2026. május 7-én, csütörtökön számolt be az MTI arról, hogy áprilisban 134 földmozgás történt a Kárpát-Pannon régióban. Az obszervatórium adatai szerint ezek közül 25 természetes eredetű földrengés, 109 pedig bányarobbantás volt.

Földmozgás: 134 szeizmikus eseményt regisztráltak áprilisban a Kárpát-medencében

Földmozgás a Kárpát-medencében – A lakosság is érzékelte

A szeizmológiai obszervatórium tájékoztatása szerint áprilisban egy olyan földrengés is történt, amelyet a lakosság is érzékelt. Április 16-án 1 óra 30 perckor 2,5 magnitúdójú földrengést mértek Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében.

Többségében bányarobbantásokat rögzítettek

A havi összesítés alapján a regisztrált események nagyobb része nem természetes eredetű földrengés volt.

A 134 eseményből 109 bányarobbantásként szerepelt a mérésekben, míg 25 esetben természetes földmozgást azonosítottak.