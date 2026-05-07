Brutális számok: Több mint száz földmozgást mértek áprilisban a Kárpát-medencében

2026. május 7-én, csütörtökön számolt be az MTI arról, hogy áprilisban 134 földmozgás történt a Kárpát-Pannon régióban. Az obszervatórium adatai szerint ezek közül 25 természetes eredetű földrengés, 109 pedig bányarobbantás volt.
Földmozgás a Kárpát-medencében – A lakosság is érzékelte
A szeizmológiai obszervatórium tájékoztatása szerint áprilisban egy olyan földrengés is történt, amelyet a lakosság is érzékelt. Április 16-án 1 óra 30 perckor 2,5 magnitúdójú földrengést mértek Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében.
Többségében bányarobbantásokat rögzítettek
A havi összesítés alapján a regisztrált események nagyobb része nem természetes eredetű földrengés volt.
A 134 eseményből 109 bányarobbantásként szerepelt a mérésekben, míg 25 esetben természetes földmozgást azonosítottak.
Ez is érdekelheti:
Nemcsak Horvátországban, Magyarországon is érezni lehetett a földrengést
Hajnalban szokatlan természeti jelenség zavarta meg a nyugalmat Kelet-Horvátországban és a környező térségekben. A földrengés nemcsak helyben volt érezhető, hanem a határokon túl is felkeltette a lakosság figyelmét, sok helyen riadalmat keltve.
Nagy a baj: kettészakadhat a Föld, eltűnhet az óceán
A tudósok egy olyan geológiai jelenséget figyeltek meg a Csendes-óceán alatt, amely során bolygónk felszíne lassan darabokra szakad. A folyamat főszereplője egy alábukó kőzetlemez, amely a megszokott süllyedés helyett éppen megsemmisül. Hosszú távon ez a megdöbbentő eseménysorozat akár az óceánok eltűnéséhez is vezethet.