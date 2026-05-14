Egyre több helyen bukkan fel az egyik legmérgezőbb hazai növény

A fehér virágú, ernyős növény, a foltos bürök leggyakrabban szántóföldek, akácosok és elhanyagoltabb területek közelében bukkan fel – írja a zaol.

Foltos bürök

Figyeljen, mert könnyen összekeverhető a halálos foltos bürök ezekkel a növényekkel

A szakemberek szerint ma már szinte nincs olyan része az országnak, ahol ne fordulna elő ez a mérgező növény.

Szerintem nincs is olyan hely a természetben Magyarországon, ahol nincs. Amióta akácos erdők vannak, meg szántásszélek, azóta ez is jelen van szinte mindenhol

– mondta Szabó Erzsébet gyógynövényszakértő.

A növény egyik legnagyobb veszélye, hogy rendkívül hasonlít több más ernyős virágú fajra. A laikusok számára különösen nehéz felismerni, ráadásul fiatal korában még a jellegzetes szaga sem mindig érezhető erősen.

A szakértők szerint az egyik legfontosabb ismertetőjele az úgynevezett „egérpisi-szag”, amelyet sokan dohos, kellemetlen szagként írnak le. Emellett a lilás-barnás foltos, üreges szár is árulkodó lehet.

Nagyon összetéveszthető a turbolyákkal, sőt a bódító barabollyal is. Én ezeket nem is tanítom laikusoknak gyűjtésre, mert könnyű hibázni

– fogalmazott a szakértő.

A foltos bürök minden része mérgező. Fő hatóanyaga, a koniin az idegrendszert támadja meg, súlyos esetben pedig légzésbénulást is okozhat.

Ez az egyik legveszélyesebb növény, és nem kell nagy mennyiség belőle. A légzésbénulás végül fulladáshoz vezethet

– figyelmeztetett Szabó Erzsébet.

A növény az ókor egyik legismertebb méreganyagának számított. A hagyomány szerint Szókratész kivégzésénél is bürökmérget használtak.

A szakemberek ma is arra figyelmeztetnek, hogy senki ne gyűjtsön fogyasztásra ismeretlen növényeket, különösen ernyős virágzatú fajokat, mert egyetlen tévedés is súlyos következményekkel járhat.

