Elhunyt Fonyódi Tibor, a magyar sci-fi ismert alakja

2026. május 13-án, szerdán elhunyt Fonyódi Tibor. Első publikációi 1992-ben jelentek meg, első önálló kötete, A Katedrális harcosai 1998-ban látott napvilágot, folytatásáért pedig 2000-ben Zsoldos Péter-díjat kapott.

Elhunyt Fonyódi Tibor (1965-2026)

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Fonyódi Tibor a magyar sci-fi ismert alakja volt

Fonyódi Tibor – álnevén Harrison Fawcett – nevéhez fűződtek a Brett Shaw-történetek, a Mysterious Universe, valamint a Hadak útja történelmi kalandregény-sorozat is. Regényíróként később a történelmi témák felé fordult.

Forgatókönyvíróként is maradandót alkotott

2006-tól forgatókönyvíróként is dolgozott, több filmes és televíziós alkotásban vett részt. 2024-ben Tóth Barnabással együtt elnyerte a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál legjobb forgatókönyvírónak járó díját a Mesterjátszmáért. Olvasói és kollégái egy sokoldalú alkotótól búcsúznak.