Fonyódi Tibor

Elhunyt Fonyódi Tibor, a magyar sci-fi ismert alakja

Életének 61. évében elhunyt Fonyódi Tibor Zsoldos Péter-díjas író, forgatókönyvíró. Fonyódi Tibor Harrison Fawcett álnéven számos sci-fi és fantasy regény szerzőjeként vált ismertté.
2026. május 13-án, szerdán elhunyt Fonyódi Tibor. Első publikációi 1992-ben jelentek meg, első önálló kötete, A Katedrális harcosai 1998-ban látott napvilágot, folytatásáért pedig 2000-ben Zsoldos Péter-díjat kapott.

Elhunyt Fonyódi Tibor (1965-2026)
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Fonyódi Tibor a magyar sci-fi ismert alakja volt

Fonyódi Tibor – álnevén Harrison Fawcett – nevéhez fűződtek a Brett Shaw-történetek, a Mysterious Universe, valamint a Hadak útja történelmi kalandregény-sorozat is. Regényíróként később a történelmi témák felé fordult.

Forgatókönyvíróként is maradandót alkotott

2006-tól forgatókönyvíróként is dolgozott, több filmes és televíziós alkotásban vett részt. 2024-ben Tóth Barnabással együtt elnyerte a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál legjobb forgatókönyvírónak járó díját a Mesterjátszmáért. Olvasói és kollégái egy sokoldalú alkotótól búcsúznak.

Megrendítette a testületet a rendőri vezető halála

Mély megrendülést okozott a magyar rendvédelmi szerveknél egy ismert vezető váratlan halála. Az elhunyt dandártábornok több mint három évtizeden át szolgálta a hazai rendvédelmet.

Elhunyt Füzi Réka, az ELTE Hallgatói Önkormányzatának vezetője

Mély megrendüléssel fogadta az egyetemi közösség a fiatal hallgatói vezető halálhírét. A gyász az egész ELTE-t beárnyékolta, miután tragikus hirtelenséggel elhunyt Füzi Réka, az egyetem Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának elnöke.

 

 

