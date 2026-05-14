Elhunyt Fonyódi Tibor, a magyar sci-fi ismert alakja

2026. május 13-án, szerdán elhunyt Fonyódi Tibor. Első publikációi 1992-ben jelentek meg, első önálló kötete, A Katedrális harcosai 1998-ban látott napvilágot, folytatásáért pedig 2000-ben Zsoldos Péter-díjat kapott.
Fonyódi Tibor a magyar sci-fi ismert alakja volt
Fonyódi Tibor – álnevén Harrison Fawcett – nevéhez fűződtek a Brett Shaw-történetek, a Mysterious Universe, valamint a Hadak útja történelmi kalandregény-sorozat is. Regényíróként később a történelmi témák felé fordult.
Forgatókönyvíróként is maradandót alkotott
2006-tól forgatókönyvíróként is dolgozott, több filmes és televíziós alkotásban vett részt. 2024-ben Tóth Barnabással együtt elnyerte a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál legjobb forgatókönyvírónak járó díját a Mesterjátszmáért. Olvasói és kollégái egy sokoldalú alkotótól búcsúznak.
