Jön a BL-döntő, így változik Budapest közlekedése a napokban

Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell készülni Budapest több pontján az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt. A Police.hu oldalán közzétett rendőrségi tájékoztatás szerint 2026. június 4-ig több lezárás és megállási tilalom lép életbe a VI. és XIV. kerületben.

Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell készülni Budapest több pontján az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt

A Budapesti Rendőr-főkapitányság arra figyelmezteti az autósokat, hogy a környéken jelentős forgalmi változások várhatók, ezért érdemes előre megtervezni az utazást.

Több fontos útvonalat is lezárnak Budapesten az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt

A rendőrség tájékoztatása szerint 2026. június 4-én 20 óráig lezárják:

az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona angyalai utca között,

a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa György út között,

valamint az Állatkerti körutat a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába.

Május 28. és május 31. között lezárják:

a Kós Károly sétányt,

a Hősök terét körben,

valamint az Állatkerti körút egy szakaszát is.

Május 29-én és 30-án további korlátozások jönnek a VI. kerületben, többek között az Andrássy úton, a Dózsa György úton, a Rippl Rónai utcában, a Lendvay utcában és a Benczúr utcában.

Megállási tilalom is életbe lép a BL-döntő miatt

A rendőrség közlése szerint több helyen megállási tilalomra is készülni kell. Ez érinti:

az Olof Palme sétány környékét,

a Hősök terét,

az Állatkerti körutat,

valamint több zuglói és terézvárosi utcát is.

Május 30-tól június 1-jéig például tilos lesz megállni a Zichy Mihály út, a Konrad Adenauer út, a Hermina út és a Kós Károly sétány egyes szakaszain.

Bővebb információt és egy térképet is talál a Police.hu oldalán.

Történelmi BL-döntőre készül a magyar főváros

A budapesti Bajnokok Ligája-döntő minden szempontból történelmi jelentőségű, hiszen a klubfutball csúcsának tekinthető egy BL-finálé, amely most lesz először Magyarországon.

