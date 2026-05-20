Jön a BL-döntő, így változik Budapest közlekedése a napokban

Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell készülni Budapest több pontján az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt. A Police.hu oldalán közzétett rendőrségi tájékoztatás szerint 2026. június 4-ig több lezárás és megállási tilalom lép életbe a VI. és XIV. kerületben.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság arra figyelmezteti az autósokat, hogy a környéken jelentős forgalmi változások várhatók, ezért érdemes előre megtervezni az utazást.
Több fontos útvonalat is lezárnak Budapesten az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt
A rendőrség tájékoztatása szerint 2026. június 4-én 20 óráig lezárják:
- az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona angyalai utca között,
- a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa György út között,
- valamint az Állatkerti körutat a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába.
Május 28. és május 31. között lezárják:
- a Kós Károly sétányt,
- a Hősök terét körben,
- valamint az Állatkerti körút egy szakaszát is.
Május 29-én és 30-án további korlátozások jönnek a VI. kerületben, többek között az Andrássy úton, a Dózsa György úton, a Rippl Rónai utcában, a Lendvay utcában és a Benczúr utcában.
Megállási tilalom is életbe lép a BL-döntő miatt
A rendőrség közlése szerint több helyen megállási tilalomra is készülni kell. Ez érinti:
- az Olof Palme sétány környékét,
- a Hősök terét,
- az Állatkerti körutat,
- valamint több zuglói és terézvárosi utcát is.
Május 30-tól június 1-jéig például tilos lesz megállni a Zichy Mihály út, a Konrad Adenauer út, a Hermina út és a Kós Károly sétány egyes szakaszain.
Bővebb információt és egy térképet is talál a Police.hu oldalán.
Történelmi BL-döntőre készül a magyar főváros
A budapesti Bajnokok Ligája-döntő minden szempontból történelmi jelentőségű, hiszen a klubfutball csúcsának tekinthető egy BL-finálé, amely most lesz először Magyarországon.
