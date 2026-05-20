Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most jött: elérte Európát az ukrán háború – kitört a pánik, megrohamozták az óvóhelyeket

Fontos

Veszélyhelyzetet jelentett be a kormány – sorra kapják a felszólítást az emberek

bajnokok ligája

Jön a BL-döntő, így változik Budapest közlekedése a napokban

49 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jelentős közlekedési változásokra kell készülni Budapest több pontján a következő napokban. A forgalomkorlátozás az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt lép életbe több fontos útvonalon. A rendőrség arra kéri az autósokat, hogy előre tervezzék meg az utazást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bajnokok ligájapsgútlezárások Budapestenuefa bajnokok ligájaarsenalbudapest

Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell készülni Budapest több pontján az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt. A Police.hu oldalán közzétett rendőrségi tájékoztatás szerint 2026. június 4-ig több lezárás és megállási tilalom lép életbe a VI. és XIV. kerületben.

Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell készülni Budapest több pontján az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt, This photograph shows the badges on Paris Saint Germain (R) and Arsenal (L) football shirts in Paris on May 19, 2026. Paris Saint-Germain will play Arsenal in the UEFA Champions League final football match in Budapest on May 30, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell készülni Budapest több pontján az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt (A kép szimbolikusan jelzi a PSG–Arsenal BL-döntőt) Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A Budapesti Rendőr-főkapitányság arra figyelmezteti az autósokat, hogy a környéken jelentős forgalmi változások várhatók, ezért érdemes előre megtervezni az utazást.

Több fontos útvonalat is lezárnak Budapesten az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt

A rendőrség tájékoztatása szerint 2026. június 4-én 20 óráig lezárják:

  • az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona angyalai utca között,
  • a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa György út között,
  • valamint az Állatkerti körutat a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába.

Május 28. és május 31. között lezárják:

  • a Kós Károly sétányt,
  • a Hősök terét körben,
  • valamint az Állatkerti körút egy szakaszát is.

Május 29-én és 30-án további korlátozások jönnek a VI. kerületben, többek között az Andrássy úton, a Dózsa György úton, a Rippl Rónai utcában, a Lendvay utcában és a Benczúr utcában.

Megállási tilalom is életbe lép a BL-döntő miatt

A rendőrség közlése szerint több helyen megállási tilalomra is készülni kell. Ez érinti:

  • az Olof Palme sétány környékét,
  • a Hősök terét,
  • az Állatkerti körutat,
  • valamint több zuglói és terézvárosi utcát is.

Május 30-tól június 1-jéig például tilos lesz megállni a Zichy Mihály út, a Konrad Adenauer út, a Hermina út és a Kós Károly sétány egyes szakaszain.

Bővebb információt és egy térképet is talál a Police.hu oldalán.

Történelmi BL-döntőre készül a magyar főváros

A budapesti Bajnokok Ligája-döntő minden szempontból történelmi jelentőségű, hiszen a klubfutball csúcsának tekinthető egy BL-finálé, amely most lesz először Magyarországon.

A cikkből kiderül:

  • Egyenes út vezetett a Bajnokok Ligája-döntő 2026-os, budapesti megrendezéséhez
  • Miért éppen Budapest?
  • Út a döntőig
  • Miért különleges az Arsenal–PSG párharc?
  • Egy hatalmas változás is jön a BL-döntő kapcsán

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!