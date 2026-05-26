Megdőlt a fővárosi melegrekord pünkösdkor

Budapesten, az újpesti meteorológiai állomáson 2026 pünkösd hétfőjén kora délután 32,2 Celsius-fokot regisztráltak – írja a hirado.hu. A mérés alapján megdőlt az adott napra vonatkozó budapesti legmagasabb maximum-hőmérsékleti rekord.
Fővárosi melegrekord dőlt meg Újpesten
A HungaroMet tájékoztatása szerint hétfőn országszerte meleg, nyárias időjárás volt. Az országos átlagos maximum-hőmérséklet 30,2 Celsius-fok körül alakult, ami több mint 7 fokkal magasabb az ilyenkor megszokottnál.
A fővárosban mért 32,2 fokkal új napi rekord született Budapesten.
A korábbi csúcs 32,0 Celsius-fok volt, amelyet még 2007-ben mértek Pestszentlőrincen.
