Halálos tragédia: vonat és iskolabusz ütközött, rengeteg a sérült – videó

Donald Trump kórházba került

melegrekord

Megdőlt a fővárosi melegrekord pünkösdkor

Nyárias meleggel indult a hét, pünkösdhétfőn pedig új budapesti hőmérsékleti csúcs is született. A fővárosi melegrekord Újpesten dőlt meg.
Budapesten, az újpesti meteorológiai állomáson 2026 pünkösd hétfőjén kora délután 32,2 Celsius-fokot regisztráltak – írja a hirado.hu. A mérés alapján megdőlt az adott napra vonatkozó budapesti legmagasabb maximum-hőmérsékleti rekord.

Fotó: Linda Gerbec / Usplash

Fővárosi melegrekord dőlt meg Újpesten

A HungaroMet tájékoztatása szerint hétfőn országszerte meleg, nyárias időjárás volt. Az országos átlagos maximum-hőmérséklet 30,2 Celsius-fok körül alakult, ami több mint 7 fokkal magasabb az ilyenkor megszokottnál.

A fővárosban mért 32,2 fokkal új napi rekord született Budapesten. 

A korábbi csúcs 32,0 Celsius-fok volt, amelyet még 2007-ben mértek Pestszentlőrincen.

Soha nem látott hőség közeleg: Európa egy része már most szenved

Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban is sorra dőlnek a májusi melegrekordok, több helyen pedig történelmi csúcsokat mérnek. A hőség a következő napokban tovább erősödhet, egyes régiókban akár 40°C közelébe is emelkedhet a hőmérséklet.

 

 

