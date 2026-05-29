Eladó lett a börtön elől külföldre menekült magyar politikus luxusvillája

Az Index cikke szerint eladóvá vált Fürst György egykori III. kerületi luxusvillája. Az 526 négyzetméteres, panorámás ingatlant 649 millió forintért hirdetik, a házhoz beltéri medence és ötállásos garázs is tartozik. A hirdetés szerint a villa azoknak szól, akik a különleges és luxuskategóriás ingatlanokat keresik.

Fürst György körözési képe a rendőrség oldalán

Fotó: Police.hu

Börtön helyett külföldre távozott Fürst György

Fürst György korábbi MSZP-s politikus, illetve a VI. kerület egykori alpolgármestere. A fővárosi parkolási ügyben tavaly jogerősen hat év hat hónap börtönbüntetésre ítélték, azonban nem kezdte meg büntetése letöltését. A lap szerint még az ítélethirdetés előtt megszerezte az izraeli letelepedési engedélyt, majd külföldre távozott.

A hatóságok később elfogatóparancsot adtak ki ellene, és nemzetközi körözést is elrendeltek.

Eladó az elítélt szocialista politikus luxusvillája

Az Index beszámolója szerint Fürst utolsó ismert magyarországi lakcíme a most meghirdetett luxusvilla volt. Az ingatlan időközben egy cég tulajdonába került, amelyet a politikus felesége vezet. A lap munkatársai érdeklődőként keresték meg a hirdetőt, aki azt mondta, hogy a tulajdonosok hosszabb ideje külföldön élnek. A villa értékesítése ezért sokak szerint arra utalhat, hogy Fürst György egyelőre nem tervezi a hazatérést Magyarországra.

