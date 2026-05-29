Orbán Viktor súlyos üzenetet küldött a romániai dróntámadás után

Sokkoló kudarc: óriási robbanás rázta meg a floridai űrközpont környékét – videó

Eladó lett a börtön elől külföldre menekült magyar politikus luxusvillája

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Újabb érdekes fordulat kapcsolódik a fővárosi parkolási ügy egyik legismertebb szereplőjéhez. Fürst György egykori III. kerületi luxusvillája 649 millió forintért került fel az ingatlanpiacra, miközben a volt politikust továbbra is nemzetközileg körözik.
Az Index cikke szerint eladóvá vált Fürst György egykori III. kerületi luxusvillája. Az 526 négyzetméteres, panorámás ingatlant 649 millió forintért hirdetik, a házhoz beltéri medence és ötállásos garázs is tartozik. A hirdetés szerint a villa azoknak szól, akik a különleges és luxuskategóriás ingatlanokat keresik.

Fürst György körözési képe a rendőrség oldalán
Fotó: Police.hu

Börtön helyett külföldre távozott Fürst György

Fürst György korábbi MSZP-s politikus, illetve a VI. kerület egykori alpolgármestere. A fővárosi parkolási ügyben tavaly jogerősen hat év hat hónap börtönbüntetésre ítélték, azonban nem kezdte meg büntetése letöltését. A lap szerint még az ítélethirdetés előtt megszerezte az izraeli letelepedési engedélyt, majd külföldre távozott. 

A hatóságok később elfogatóparancsot adtak ki ellene, és nemzetközi körözést is elrendeltek.

Eladó az elítélt szocialista politikus luxusvillája

Az Index beszámolója szerint Fürst utolsó ismert magyarországi lakcíme a most meghirdetett luxusvilla volt. Az ingatlan időközben egy cég tulajdonába került, amelyet a politikus felesége vezet. A lap munkatársai érdeklődőként keresték meg a hirdetőt, aki azt mondta, hogy a tulajdonosok hosszabb ideje külföldön élnek. A villa értékesítése ezért sokak szerint arra utalhat, hogy Fürst György egyelőre nem tervezi a hazatérést Magyarországra.

A szocialista politikust korábban hat és fél év börtönbüntetésre, valamint 25 millió forint pénzbírságra ítélte a Fővárosi Ítélőtábla. Fürst György nem vonult be a börtönbe, ezért nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Elítélték Terézváros egykori szocialista alpolgármesterét

Terézváros egykori MSZP-s alpolgármesterét első fokon hat és fél évre ítélték el egy parkolási mutyi miatt. Fürstnek mindezek mellett más ügyekben is felelnie kell. További részletek a Fürst György ítéletéről és ingatlanmutyijáról a cikkünkben.

 

