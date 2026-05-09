Fúrt kutat használ? Ezt mindenképpen tudnia kell a szezon elején!

A tavaszi szezon kezdetén sok háztartásban újraindítják a fúrt kutakat, ám a szakértő szerint nem mindegy, milyen állapotban van a rendszer. Rózsa Attila, a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének elnöke a HAON vármegyei hírportálnak nyilatkozva elmondta: a legálisan, megfelelő műszaki háttérrel kialakított kutaknál általában nem okoz gondot az újraindítás.

Az elmúlt években a fúrt kutak esetében többször módosult a szabályozás.

Mire érdemes odafigyelni a fúrt kutak esetében?

A szakember szerint fontos a fokozatosság. Egy hosszabb téli leállás után nem ajánlott azonnal teljes teljesítményen működtetni a szivattyút. Először kisebb vízhozammal érdemes elindítani a rendszert, majd fél-egy óra után fokozatosan lehet növelni a teljesítményt. Ez csökkentheti a meghibásodások kockázatát.

Rózsa Attila arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon sok olyan fúrt kút van, amelyről szinte semmilyen műszaki adat nem áll rendelkezésre. Sok tulajdonos nem tudja, milyen mély a kút, hol van a szűrőzés, vagy mekkora vízhozam termelhető ki biztonságosan.

A rosszul dokumentált vagy szakszerűtlenül épített kutaknál gyakrabban fordulhat elő szennyezett víz, eltömődés és nyomásprobléma. A szakértő szerint különösen fontos a vízminőség vizsgálata, főleg akkor, ha a kút vizét medence feltöltésére használják. A nem megfelelő víz szem- és bőrfertőzéseket is okozhat, különösen gyermekeknél.

Mikor kell engedély a fúrt kutak esetében?

A legtöbb családi háznál működő kerti kút jelenleg nem igényel azonnali szigorú hatósági beavatkozást, azonban az újonnan létesített fúrt kutak esetében már kiemelten fontos a szabályok betartása.

Az engedély nélküli vagy szabálytalanul kivitelezett kutak problémát jelenthetnek, különösen akkor, ha mélyebb vízrétegeket érintenek, vagy nagyobb vízfelhasználás történik.