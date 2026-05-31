Mindent a házi fúrt kútról és az azzal járó bírságokról

Fontos tudni, mikor kell bejelenteni vagy engedélyeztetni egy háztartási fúrt kutat. A jelenlegi szabályok szerint a legfontosabb szempont a kút mélysége, az első vízzáró réteg elérése, a használat célja, valamint az, hogy az ingatlan vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területen található-e.
Mikor nem kell bejelenteni a fúrt kutakat?
Háztartási fúrt kútnak az számít, amely legfeljebb 50 méter mély, nem éri el az első vízzáró réteget, és elsősorban otthoni vízigényt szolgál ki. Ilyen lehet például a kerti locsolás, az állatok itatása vagy más ház körüli használat.
Ha a kutat 2024 előtt létesítették, és nem haladja meg az 50 méteres mélységet, akkor nem kell bejelenteni, és vízjogi engedélyt sem kell kérni rá.
Mikor kell engedély vagy bejelentés?
Ha a kút talpmélysége meghaladja az 50 métert, akkor vízjogi engedély szükséges, amelyet a területileg illetékes kormányhivatalnál kell kérelmezni.
Fontos változás, hogy a bejelentéseket már nem a települési jegyzőkhöz kell benyújtani, hanem a vármegyei kormányhivatalok vízügyi hatósági főosztályaihoz.
Kockázatos területen szigorúbbak a szabályok
Az országos vízkészletvédelmi térkép alapján egyes területeken szigorúbb előírások érvényesek. Ilyen helyeken az 50 méternél nem mélyebb, háztartási célú kutak létesítését, üzemeltetését vagy megszüntetését is előzetesen be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében többek között Kisvárda nyugati térsége, Mátészalka környéke, Kállósemjén, Geszteréd, Fehérgyarmat, Vásárosnamény környéke és Nyírtelek egyes területei számítanak kockázatosabbnak.
Érdemes ellenőrizni a térképet
A saját kút nagy segítség lehet a kertben, különösen száraz, meleg időben, de a szabályok figyelmen kívül hagyása bírságot vonhat maga után. Mielőtt valaki új kutat létesít vagy meglévőt használ, érdemes ellenőrizni, hogy az ingatlan kockázatos területen van-e, és szükséges-e bejelentés vagy engedély – hívta fel a figyelmet a SZON.
A kutatások szerint már az is jelentős változást hozhat, sőt, pénzügyi előnyökkel járhat, ha a kerttulajdonosok májusban nem nyírják rendszeresen a füvet, miközben ökológiai szempontból is jobb lesz a kertnek. Ebben az időszakban ugyanis tömegesen nyílnak azok a vadvirágok – például a pitypang, a herefélék vagy a százszorszépek –, amelyek létfontosságú táplálékot biztosítanak a rovarok számára. A szakértők szerint a túl rövidre vágott gyep valójában egy „zöld sivatag": bár esztétikusnak tűnhet, az élővilág számára szinte semmilyen értéket nem képvisel, sőt, érdemes lenne bizonyos keretek között burjánzani hagyni a kertet. A parlagfüvet persze továbbra is irtani kell.
A cukkini héja a legtöbb háztartásban konyhai hulladékként végzi, pedig a kertben értékes erőforrás lehet. A cukkinihéj komposztként, természetes tápoldatként vagy akár ültetőgödörbe helyezve is hozzájárulhat a talaj tápanyag-utánpótlásához, miközben a fenntartható kertészkedés elveit is támogatja.