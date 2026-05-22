Sokan félreértik a fúrt kutak szabályozását, itt az igazság

Több félreértés is kialakult a háztartási kutak szabályozása kapcsán, ezért egy szakértő tisztázta a részleteket. A fúrt kutak esetében még mindig sokan rosszul tudják, mikor kell bejelentést tenni, és mely szabályok vonatkoznak a már meglévő kutakra.
Több félreértés is kialakulhatott a fúrt kutak szabályozásával kapcsolatban, ezért felszólalt egy szakértő, hogy tisztázza a félreértéseket. A Magyar Vízkútfúrók Egyesületének elnöke szerint sok háztulajdonos tévesen tudhatja, milyen esetekben kell engedély vagy bejelentés egy háztartási kúthoz – tájékoztat a Délmagyar. 

Több félreértés is kialakulhatott a fúrt kutak szabályozásával kapcsolatban. (A kép illusztráció.)
Rózsa Attila, a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének elnöke elmondta, hogy a jelenlegi szabályozás rendkívül összetett, ezért különösen fontos a pontos tájékoztatás. Kiemelte, hogy a most alkalmazott szabályok nem újonnan léptek életbe, hanem már 2024. január 1-je óta érvényesek. 

Nem az 50 méter a legfontosabb szabály 

A szakértő szerint sokan tévesen úgy gondolják, hogy kizárólag az 50 méteres mélységhatár számít a fúrt kutak esetében. 

Valójában azonban a döntő tényező az úgynevezett első vízzáró réteg elhelyezkedése. Ha ez a réteg 50 méternél mélyebben található, akkor legfeljebb 50 méter mély háztartási kutat egyszerűbb szabályokkal vagy akár engedély nélkül is lehet létesíteni. 

A szakember írása arra is felhívja a figyelmet, hogy sokan abban is tévednek, hová kell benyújtani a szükséges bejelentéseket. A jelenlegi szabályozás szerint ezeket már nem a települési jegyzőkhöz kell beadni, hanem a vármegyei kormányhivatalok vízügyi hatósági főosztályaihoz. 

A régi fúrt kutaknál sokszor nincs teendő 

A szakértő szerint a 2024 előtt kialakított, megfelelő kategóriába tartozó háztartási kutak többségénél nincs szükség utólagos intézkedésre. 

Azok a fúrt kutak azonban, amelyek mélyebbek, vagy nagyobb vízigényt szolgálnak ki, továbbra is engedélykötelesek lehetnek. 

Súlyos bírságot kockáztatnak az ingatlantulajdonosok, ha ezt elmulasztják

2024. január 1-jétől egységes szabályozás lépett életbe a kerti fúrt kutak létesítésére, ami egyszerűsített eljárásban valósítható meg. Még a munkálatok előtt a fúrt kutakat előzetesen be kell jelenteni, a hatóság ezt követően értékeli a benyújtott adatokat, és határozatot hoz.

 

