Fontos változások jönnek a fúrt kutak szabályozásában

Ahogy közeledik a nyári locsolási szezon, egyre több kerttulajdonos fordít figyelmet a fúrt kutak használatára és az ezzel kapcsolatos szabályokra. A melegedő időjárás miatt ismét előtérbe kerül a háztartási vízhasználat kérdése, különösen azoknál, akik saját kútról öntözik a kertet vagy a veteményest – írja a Haon.

Az elmúlt években a fúrt kutak többször módosult a szabályozás.

Fotó: MW-archív

A fúrt kutak szabályozása: mit tekintünk háztartási kútnak?

A hatályos jogszabályok alapján a fúrt kutak esetében alapvető különbséget kell tenni a háztartási célú és a nagyobb vízhasználatra szolgáló kutak között. Háztartási kút általában az a maximum 50 méter mély kút, amely nem éri el az első vízzáró réteget, és elsősorban otthoni célokra használják, például kertöntözésre, állatok itatására vagy kisebb vízfelhasználásra.

A szabályozás egyik legfontosabb eleme a vízbázisvédelmi besorolás. Magyarországot kockázatos és kockázatmentes területekre osztották, és ez alapvetően befolyásolja a fúrt kutak engedélyezését.

A kockázatmentes területeken bizonyos esetekben nincs szükség külön vízjogi engedélyre vagy bejelentésre, míg az érzékenyebb vízbázisok közelében szigorúbb előírások érvényesek. Ennek célja a felszín alatti vízkészletek védelme, miközben a háztartási fúrt kutak használata továbbra is lehetővé marad.

Mikor kell engedély a fúrt kutak esetében?

A legtöbb családi háznál működő kerti kút jelenleg nem igényel azonnali szigorú hatósági beavatkozást, azonban az újonnan létesített fúrt kutak esetében már kiemelten fontos a szabályok betartása.

Az engedély nélküli vagy szabálytalanul kivitelezett kutak problémát jelenthetnek, különösen akkor, ha mélyebb vízrétegeket érintenek, vagy nagyobb vízfelhasználás történik.

A mezőgazdasági célú fúrt kutak esetében még szigorúbb előírások vonatkoznak a tulajdonosokra: ezeknél gyakran szükséges bejelentés, vízmérő használata, sőt bizonyos esetekben külön engedély is.