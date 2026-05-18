Gáspár Evelin hosszú hallgatás után újra megjelent – sokan meglepődtek, hol látták viszont

Gáspár Evelin az elmúlt hónapokban szinte teljesen eltűnt a közösségi médiából, miután a 2026-os választásokat követően megszűnt sajtóreferensi munkája a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. A korábbi minisztériumi munkatárs Szijjártó Péter csapatában dolgozott, és több alkalommal is háláját fejezte ki a lehetőségért - számolt be a Blikk.

A választási eredmények után Evelin hosszabb időre visszavonult az online térből, és csak ritkán szólalt meg nyilvánosan. Korábban arról írt, hogy lesújtotta őt a Fidesz veresége, ugyanakkor hangsúlyozta: többször került már nehéz helyzetbe az életben, és mindig képes volt talpra állni.

Április végén egy érzelmes üzenetben reagált a történtekre. Akkor azt írta, reméli, hogy mindenki a „szeretetország építésén dolgozik”, valamint azt is hangsúlyozta, hogy vele minden rendben van, és a kritikák sem törték meg az önbecsülését.

Gáspár Evelin új fotón bukkant fel a családja mellett

Azóta kevés nyilvános megjelenése volt, most azonban újra feltűnt egy családi fotón. Gáspár Győző egy közös ebédről posztolt képet, amelyen felesége, Gáspár Bea és idősebbik lánya, Evelin is látható volt. A bejegyzésen a követők azt is kiszúrták, hogy Evelin mosolyogva, napszemüvegben szerepel a családi fotón.