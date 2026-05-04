Sokkoló eset: szúnyogcsípés után került intenzívre a 12 éves fiú

A fiú állapota egyik napról a másikra romlott, amikor a vírus az idegrendszerét támadta meg. Édesanyja szerint hatalmas volt a sokk, hiszen a gyerek korábban aktív sportoló volt, a gerincvelő-gyulladás következtében azonban lebénult – írja az Index.

A szúnyogcsípés nyugat-nílusi lázat is okozhat, amelynek következménye akár gerincvelő-gyulladás is lehet

Fotó: Unsplash

Ritka szövődmény a gerincvelő-gyulladás

Béla napokat töltött az intenzív osztályon, majd hosszú rehabilitáció következett.

Egyik napról a másikra megváltozott az életünk, hatalmas váltás volt, mert Bélus versenysportoló, kempós kissrác

– mondta az édesanya.

Az orvosok szerint rendkívül ritka esetről van szó: a nyugat-nílusi láz csak az esetek körülbelül 1 százalékában okoz idegrendszeri tüneteket, és a gerincvelő-gyulladás ennél is ritkább.

Egy-két esetünk volt eddig összesen, és abból egy volt, amelyiknél gerincvelő-gyulladás fordult elő

– nyilatkozta egy orvos.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a fertőzések többsége tünetmentes, ugyanakkor a védekezés kiemelten fontos, mivel a betegség ellen nincs védőoltás.

Béla története ugyanakkor reményt ad: fél év után már újra kerékpározik, és segítség nélkül is képes járni.

Megismétlődhet a brutális szúnyoginvázió? Új adatok jöttek

Új mérések alapján rajzolódik ki a 2026-os balatoni rovarhelyzet. A szakértők szerint a szúnyoginvázió alakulása idén jelentősen eltérhet a tavalyi extrém évhez képest.

Így űzheti el pillanatok alatt a szúnyogokat, mutatjuk a legegyszerűbb módszert!

A szúnyogok elleni védelem természetes módja lehet a menta, amely jellegzetes illata miatt hatékonyan taszítja ezeket a kellemetlen rovarokat.