A hivatal kéri a gluténra érzékeny vásárlókat, hogy a 30 grammos kiszerelésű, Karamell Choco Kft. által gyártott, 2027.06.26. minőségmegőrzési idővel rendelkező ostyaszeletet ne fogyasszák el.

Határérték feletti gluténtartalom miatt hívta vissza a gluténmentes ostyát a Nébih

A gluténallergia akár súlyos tüneteket is okozhat

A Nébih a honlapján ismertette, az Európai Unióban jogszabály írja élő, hogy az élelmiszerek címkéjén fel kell tüntetni a leggyakrabban allergiát okozó összetevőket, köztük a glutént tartalmazó gabonaféléket. Túlérzékenységi reakciót legtöbbször fehérjék idéznek elő csak az arra érzékeny egyénekben.

Az immunválasz lehet azonnali vagy késleltetett reakció, az élelmiszer allergiák nagy része azonnali. Az allergia leggyakrabban bőrtünetek (kiütés, pirosodás, ekcéma), légzőszervi tünetek (orrfolyás, asztma, rhinitis) és emésztőrendszeri tünetek (hasmenés, puffadás) formájában jelentkezik. Azonnali allergiáknál a tünetek az élelmiszer elfogyasztása után azonnal vagy legfeljebb 2 órán belül kialakulnak, amelyek egy enyhe csalánkiütés vagy akár a legsúlyosabb, anafilaxiás roham formájában is jelentkezhetnek. Az élelmiszer-allergia egyetlen hatékony kezelése egyelőre egy olyan diéta betartatása, mely az étrendből kizárja az allergiát kiváltó élelmiszert.



