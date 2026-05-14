Ezzel a Gmail-módszerrel gyorsan eltűnhetnek a kéretlen levelek

A túl sok marketingüzenet és spam e-mailek nemcsak zavaróak lehetnek, hanem megnehezítik a fontos levelek átlátását is. Egy egyszerű Gmail-trükk segítségével azonban gyorsabban áttekinthetők az aktív feliratkozások, így néhány kattintással csökkenthető a kéretlen üzenetek száma. A módszer ráadásul adatvédelmi szempontból is biztonságosabb lehet, mint külső alkalmazások használata - tájékoztat a Huffpost.
Hogyan lehet egyszerre leiratkozni Gmailben?
A Gmail rendelkezik egy kevésbé ismert oldallal, amely összegyűjti az aktív e-mailes feliratkozásokat. Ehhez a böngészőben meg kell nyitni a Gmailt, majd az URL-ben az „inbox” szót „sub”-ra kell cserélni. Az így megnyíló felületen a rendszer listázza a különböző hírleveleket és marketinges feliratkozásokat. A Gmail azt is megmutatja, mely feladók küldték a legtöbb levelet az utóbbi időben, így könnyebb kiválasztani azokat, amelyekről érdemes leiratkozni.
A funkció különösen hasznos lehet azoknak, akik évek óta ugyanazt az e-mail-címet használják, és rengeteg régi feliratkozás gyűlt össze a postafiókban.
Hogyan tisztítsuk ki gyorsan a Gmail-postafiókot?
A túl sok promóciós üzenet és hírlevél gyorsan átláthatatlanná teheti az inboxot. Néhány egyszerű lépéssel azonban könnyebben rendszerezhetők a levelek, és csökkenthető a kéretlen üzenetek száma.
- Nézze át a legtöbb levelet küldő feladókat;
- iratkozzon le a felesleges hírlevelekről;
- hozzon létre külön címkéket a promóciós leveleknek;
- állítson be automatikus szűrőket az inbox rendezésére;
- törölje a régi spam e-maileket és reklámleveleket;
- használjon alias e-mail-címeket a különböző feliratkozásokhoz (például: pelda+hirek@gmail.com vagy pelda+akciok@gmail.com);
- archiválja a kevésbé fontos üzeneteket;
- ellenőrizze rendszeresen a tárhelyet foglaló nagy méretű leveleket.
Hogyan törölhetők a kéretlen hírlevelek Gmailben?
A kéretlen hírlevelek eltávolításának legegyszerűbb módja a beépített leiratkozási funkció használata. A Gmail sok esetben automatikusan megjelenít egy „Leiratkozás” gombot a marketingüzenetek tetején. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy gyanús spam e-mailek esetében nem mindig biztonságos közvetlenül a levélben található linkre kattintani. Egy 2025-ös kutatás szerint több rosszindulatú oldal is leiratkozási linknek álcázta magát. Éppen ezért sokan biztonságosabbnak tartják a Gmail saját rendszerén keresztül történő leiratkozást, mint külső oldalak használatát.
Hogyan védhető az inbox a kéretlen levelektől?
Az inbox védelmében fontos szerepe van a tudatos e-mail-használatnak. Érdemes kerülni, hogy ugyanazzal a címmel minden szolgáltatásra és nyereményjátékra regisztráljunk. A spam szűrés hatékonyabbá tehető szűrők, címkék és külön alias címek használatával. Emellett az adatvédelem miatt sok szakértő nem ajánlja azokat a külső alkalmazásokat, amelyek teljes hozzáférést kérnek a postafiókhoz. A Gmail saját eszközei elegendő segítséget nyújthatnak a kéretlen levelek csökkentéséhez, miközben kisebb adatvédelmi kockázatot jelentenek.
