Brutális vérengzést rögzített a kamera: idegen betolakodó mészárolta le egy család gyermekeit

c

Sokkoló mészárlás történt egy gólyafészekben (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Sokkoló mészárlás történt egy gólyafészekben, a kamera mindent rögzített

Megrázó jeleneteket rögzített a solti gólyakamera: egy idegen hím gólya jelent meg a fészekben, majd rövid idő alatt elpusztította Zsófi, a tojó gólya fiókáit. A felvételeken először még teljes nyugalom látszott, a tojó három fiókára és két tojásra vigyázott, amikor váratlanul feltűnt a betolakodó.

A legmegdöbbentőbb az volt, hogy Zsófi nem támadóként fogadta az idegen hímet, hanem kelepeléssel üdvözölte. A szakértők szerint ez arra utalhat, hogy egy korábbi hím térhetett vissza a fészekhez. Mivel nem a saját utódainak tekinthette a fiókákat, ösztönösen eltávolította őket, hogy új költés kezdődhessen.

Módszeresen végezte ki a tojásokat a hím gólya

A Gólyák világa Facebook-csoport beszámolója szerint az események percek alatt zajlottak le. Az egyik fiókával elrepült, a másodikat később elpusztulva találták meg, a harmadikat pedig megette. Az egyik tojást kidobta a fészekből, a másikat a fészek szélére sodorta.

Később Zsolti, az eredeti hím is megérkezett, és elűzte a betolakodót, de a fiókákat már nem lehetett megmenteni. Egy tojásból még kikelt egy újabb kis gólya, ám másnap az idegen hím visszatért, és ezt a fiókát is elpusztította – a brutális mészárlásról a Sonline.hu számolt be.

Összeverekedtek a gólyák a fészekben – durva jelenetet rögzített a kamera egy magyar faluban

Döbbenetes felvétel készült Dunaújvárosban egy webkamera segítségével. A gólyák viselkedése hirtelen váltott át békésből agresszívbe a pentelei fészekben.

Kegyetlen vadász akarta lemészárolni a családfőt Bodrogkisfaludon

Ismeretlen tettes sörétes puskával lőtt rá egy védett madárra Bodrogkisfalud határában. A sebesült gólya súlyos szárnytöréssel zuhant a földre, öt tojását pedig a fészekben hagyott párja egyedül nem tudta volna tovább költeni.