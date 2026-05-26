Sosem gondolná, milyen szerepben bukkant fel a TV2 eltűnt műsorvezetője

Sokan találgatták, mi történt a képernyőről eltűnt sztárműsorvezetőkkel a Tények megszűnése után. Most kiderült, hogy Gönczi Gábor egyáltalán nem tétlenkedik: a hétvégén Alcsúton lépett színpadra zenekarával, majd műsorvezetőként is szerepet vállalt a fesztiválon – írja a Blikk.

Gönczi Gábor

Fotó: TV2

A TV2 egykori ikonikus híradóspárosa, Gönczi Gábor és Marsi Anikó a Tények megszűnése után eltűntek a képernyőről, ami sok nézőt meglepett.

Új szerepben tűnt fel Gönczi Gábor

Gönczi Gábor műsorvezető az alcsúti Vál-völgyi Fesztiválon bukkant fel, ahol zenekarával, a Smile-lal nyitotta meg a rendezvény nagyszínpados programját. A fellépést követően Gönczi Gábor nem sietett haza: a korábbi évek hagyományait követve Harsányi Levente oldalán műsorvezetőként is szerepet vállalt a jubileumi eseményen.

Eltűntek a képernyőről a népszerű műsorvezetők

Ahogy arról az Origo április közepén beszámolt, komoly változások történtek a TV2 hírműsorainál. A Tények életében jelentős változás következett be, miután a műsor két meghatározó arca, Marsi Anikó és Gönczi Gábor határozatlan időre lekerültek a képernyőről.