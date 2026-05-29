Megnyílt a kiállítás, amely visszarepít a gyerekkor rég elfeledett világába

A gyermekfotózás már a fotográfia hőskorában is kiemelt szerepet kapott. A 19. század közepétől a szülők rendszeresen vitették gyermekeiket fényképészhez, hogy megörökítsék életük fontos pillanatait. A keresztelők, születésnapok, iskolakezdések vagy éppen a karácsonyok emlékei gyakran műtermi fényképeken maradtak fenn – írja a Magyar Nemzeti Múzeum.
A gyermekfotózás kulisszatitkai
A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának gyűjteményéből összeállított tárlat azt mutatja be, milyen kellékekkel, díszletekkel és trükkökkel dolgoztak a fotográfusok 1850 és 1945 között. A kiállításon szereplő képek között megtalálhatók a legkülönlegesebb műtermi beállítások, gyermekjátékok és korabeli fotós megoldások is.
Nem volt könnyű lefotózni a gyerekeket
A korabeli fotózás jóval hosszabb folyamat volt, mint napjainkban. A fényképészeknek nemcsak a technikai nehézségekkel kellett megküzdeniük, hanem a gyerekek figyelmét is fenn kellett tartaniuk.
A műtermek ezért tele voltak játékokkal, cukorkákkal és gyermekméretű bútorokkal. A fotográfusok gyakran különféle trükköket alkalmaztak, hogy a kicsik a megfelelő irányba nézzenek. Innen származik az ismert mondat is: „Itt repül a kismadár!”, amely a kiállítás címét is inspirálta.
Mesevilág a régi fényképeken
A tárlat kurátora, Dr. Bognár Katalin szerint a fényképek nemcsak a gyermekeket, hanem a korszak fotográfiai szokásait is bemutatják. A gondosan megválasztott ruhák, a festett hátterek és a különleges kellékek sokszor egy mese világát idézik.
Pásztohy Panka író és gyermekkönyvillusztrátor a megnyitón arról beszélt, hogy a fotókon látható gyerekek mintha egy másik világ szereplői lennének, ahol a műtermi díszletek és a fantázia találkozik.
Meddig látogatható a kiállítás?
A Múzeumkertben megnyílt tablókiállítás május 28-án nyitotta meg kapuit, közvetlenül gyermeknap előtt. Az érdeklődők 2026. július 1-jéig tekinthetik meg a szabadtéri tárlatot, amely a műtermi gyermekfényképezés történetének legérdekesebb pillanatait mutatja be.
Fontos információk
- Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum Múzeumkert
- Kiállítás címe: A láthatatlan kismadár – A műtermi gyermekfotózás kellékei, 1850–1945
- Látogatható: 2026. július 1-ig
- Belépés: szabadtéri tablókiállítás
Nagy dolog kezdődik a Magyar Nemzeti Múzeumban
Hamarosan megkezdődik a magyar koronázási palást termének felújítása a Magyar Nemzeti Múzeumban. A munkálatok előkészítése már megkezdődött, hivatalosan 2026. január 5-én indul a palást kiállítótermének a korszerűsítése. A projekttel kapcsolatban péntek délután tartottak sajtótájékoztatót a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Már csak pár nap, és megnyílik az év kiállítása!
Pár nap, és a Magyar Nemzeti Múzeum kapui egy rendkívüli történelmi utazásra nyílnak meg a hun birodalom világába. Az Attila-kiállítás több száz páratlan műtárgyon keresztül mutatja be Európa egyik legrejtélyesebb korszakát 13 ország 64 múzeumának együttműködésével.