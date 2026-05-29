magyar nemzeti múzeum

Megnyílt a kiállítás, amely visszarepít a gyerekkor rég elfeledett világába

A Magyar Nemzeti Múzeum különleges szabadtéri tárlattal várja az érdeklődőket a Múzeumkertben. A gyermekfotózás több mint száz évének legérdekesebb emlékeit mutatja be az új kiállítás, amely ritka műtermi felvételeken keresztül idézi fel a múltat.
A gyermekfotózás már a fotográfia hőskorában is kiemelt szerepet kapott. A 19. század közepétől a szülők rendszeresen vitették gyermekeiket fényképészhez, hogy megörökítsék életük fontos pillanatait. A keresztelők, születésnapok, iskolakezdések vagy éppen a karácsonyok emlékei gyakran műtermi fényképeken maradtak fenn – írja a Magyar Nemzeti Múzeum.

A gyermekfotózás történetét bemutató kiállítás ritka műtermi felvételeken keresztül idézi fel, hogyan örökítették meg a gyerekeket több mint száz évvel ezelőtt Fotó: GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR / hemis.fr

A gyermekfotózás kulisszatitkai

A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának gyűjteményéből összeállított tárlat azt mutatja be, milyen kellékekkel, díszletekkel és trükkökkel dolgoztak a fotográfusok 1850 és 1945 között. A kiállításon szereplő képek között megtalálhatók a legkülönlegesebb műtermi beállítások, gyermekjátékok és korabeli fotós megoldások is.

Nem volt könnyű lefotózni a gyerekeket

A korabeli fotózás jóval hosszabb folyamat volt, mint napjainkban. A fényképészeknek nemcsak a technikai nehézségekkel kellett megküzdeniük, hanem a gyerekek figyelmét is fenn kellett tartaniuk.

A műtermek ezért tele voltak játékokkal, cukorkákkal és gyermekméretű bútorokkal. A fotográfusok gyakran különféle trükköket alkalmaztak, hogy a kicsik a megfelelő irányba nézzenek. Innen származik az ismert mondat is: „Itt repül a kismadár!”, amely a kiállítás címét is inspirálta.

Mesevilág a régi fényképeken

A tárlat kurátora, Dr. Bognár Katalin szerint a fényképek nemcsak a gyermekeket, hanem a korszak fotográfiai szokásait is bemutatják. A gondosan megválasztott ruhák, a festett hátterek és a különleges kellékek sokszor egy mese világát idézik.

Pásztohy Panka író és gyermekkönyvillusztrátor a megnyitón arról beszélt, hogy a fotókon látható gyerekek mintha egy másik világ szereplői lennének, ahol a műtermi díszletek és a fantázia találkozik.

Meddig látogatható a kiállítás?

A Múzeumkertben megnyílt tablókiállítás május 28-án nyitotta meg kapuit, közvetlenül gyermeknap előtt. Az érdeklődők 2026. július 1-jéig tekinthetik meg a szabadtéri tárlatot, amely a műtermi gyermekfényképezés történetének legérdekesebb pillanatait mutatja be.

Fontos információk

  • Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum Múzeumkert
  • Kiállítás címe: A láthatatlan kismadár – A műtermi gyermekfotózás kellékei, 1850–1945
  • Látogatható: 2026. július 1-ig
  • Belépés: szabadtéri tablókiállítás

