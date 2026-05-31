Retró gyermeknap Magyarországon: különleges fotókon május utolsó vasárnapja

A nemzetközi gyermeknapot először Törökországban tartották meg 1920. április 23-án. Az ünnep később az 1925-ös genfi Gyermekjóléti Konferencián vált nemzetközileg ismertté. A cél az volt, hogy a világ országai nagyobb figyelmet fordítsanak a gyermekek jogaira és életkörülményeire.

A gyermeknap története ma már világszerte ismert, Magyarországon pedig minden év május utolsó vasárnapján ünneplik a gyerekeket.

Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

Az ENSZ egyetemes gyermeknapja és a nemzetközi gyermeknap története

A nemzetközi gyermeknap ma már a világ számos pontján ismert ünnep, azonban az időpont országonként eltérhet.

Sok helyen június 1-jén tartják, különösen a volt kommunista országokban vált népszerűvé ez a dátum.

Az ENSZ közgyűlése 1954-ben fogadta el az egyetemes gyermeknapról szóló ajánlást. Az ünnep hivatalos célja a gyermekek közötti testvériség, megértés és a gyermekjogok támogatása volt.

Az ENSZ arra kérte a tagállamokat, hogy minden ország saját maga jelölje ki azt a napot, amelyet megfelelőnek tart az ünneplésre. A kezdeményezés célja az volt, hogy világszerte hangsúlyozzák a gyermekek egészségvédelmének, oktatásának és biztonságának fontosságát.

Gyermeknap Magyarországon

A gyermeknap Magyarországon már a 20. század elején megjelent. Az Országos Gyermekvédő Liga kezdeményezésére több városban és községben is tartottak ünnepségeket.

A húszas évektől kezdve egyre rendszeresebbé váltak a gyermeknapi rendezvények. 1931-től már egy teljes hetet szenteltek a gyerekeknek Nemzeti Gyermekhét néven.

Az 1950-es évektől alakult ki a mai hagyomány: Magyarországon minden év május utolsó vasárnapján rendezik meg a gyermeknapot. Ilyenkor országszerte programokkal, koncertekkel, vidámparkokkal és családi eseményekkel várják a gyerekeket és szüleiket.

