Gyümölcsfák betegségei: most dől el a termés sorsa – erre figyeljen minden kerttulajdonos

A gyümölcsfák betegségei idén különösen erősen jelentkeznek, és ha nem reagálunk időben, akár a teljes termés is veszélybe kerülhet. A tapasztalatok szerint sokan már permeteznek, mégis jelen vannak a kórokozók, ezért a védekezést folyamatosan fenn kell tartani – írja a Zaol.

Gyümölcsfák betegségei miatt veszélyben a termés – most kell elkezdeni a védekezést

Mikor kell lépni a gyümölcsfák betegségei ellen?

A szakértők szerint a virágzás idején kulcsfontosságú lett volna a megelőzés, különösen a csonthéjasoknál.

A fertőzések – például a monília – már jelen vannak, így jelenleg felszívódó és kontakt hatású készítmények együttes alkalmazása javasolt, hogy megvédjük a termést.

Mely növényeket fenyegetik leginkább a gyümölcsfák betegségei?

Jelenleg az alma és a körte van a legnagyobb veszélyben, ahol a varasodás okozhat komoly károkat. Emellett már megjelentek a levéltetvek is, különösen a sárgabaracknál, amelyek gyorsan tovább rontják a helyzetet.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a kártevők megjelenése hamarosan még intenzívebb lesz, ezért érdemes előre felkészülni, például megfigyelő eszközökkel.