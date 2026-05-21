Gyurcsány Ferenc váratlan bejelentést tett az őszödi beszéd évfordulója előtt

Gyurcsány Ferenc Facebook-bejegyzésében idézte fel, hogy közel húsz évvel ezelőtt, az őszödi beszéd idején ígéretet tett arra, hogy egyszer könyvet ír a baloldalról. Mint fogalmazott, a most elkészült kötet végül nem pontosan erről szól.

Gyurcsány Ferenc az őszödi beszéd évfordulójára időzíte a megjelenést

A volt miniszterelnök szerint Az isteni ember című könyv célja az volt, hogy segítsen megérteni az embert és a világ működését, valamint hogy összefoglalja azokat a gondolatokat és tapasztalatokat, amelyek az elmúlt évtizedek során formálódtak benne.

A könyvet május 26-án szállítja ki a nyomda, vagyis az őszödi beszéd elhangzásának évfordulóján. A kötet ezt követően egy héttel később kerülhet a könyvesboltokba, az Ünnepi Könyvhéten pedig dedikálást is tervez.

Gyurcsány Ferenc arról is írt, hogy a könyv online megrendelhető lesz, és a megrendelt példányokat dedikálva küldik el az olvasóknak. A megrendelési linket a hozzászólások között ígérte közzétenni.