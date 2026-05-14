Gyurcsány Ferenc visszatér – már az időpontot is bejelentették

Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalán beszélt új könyvéről, amely Az isteni ember címet kapta. A volt miniszterelnök szerint a kötet központi kérdése az, hogy mi alapján dönti el az ember a modern világban, hogy mi számít jónak vagy rossznak.

Gyurcsány Ferenc szerint már nincs messze az új könyv megjelenése és az olvasókkal való személyes találkozás sem

A politikus elárulta, hogy a könyv két héten belül érkezik meg a nyomdából. Az előrendelés már a következő napokban elindulhat, a megjelenést pedig június elejére tervezik.

Gyurcsány Ferenc azt is bejelentette, hogy az Ünnepi Könyvhéten személyesen is találkozik majd az olvasókkal. Több napon dedikálni fog, sőt egy alkalommal a nagyszínpadon is szerepel majd.

A bejegyzésben a szerző néhány filozofikus gondolatot is megosztott a könyv témájáról. Többek között arról írt, hogy a modern ember ma már saját maga próbál mércévé válni, miközben a korábbi, külső viszonyítási pontok háttérbe szorultak.

A volt miniszterelnök idejét ma már a könyvírás teszi ki. Gyurcsány Ferenc új krimijében ráadásul az élettársa is állandó karakterként és saját nevével lép színre.