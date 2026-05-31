Halász Judit

Halász Judit őszintén vallott Bródy Jánoshoz fűződő viszonyáról

Különleges fellépésre készül Halász Judit, aki Bródy János tiszteletére még azt is vállalja, amitől általában ódzkodik. Halász Judit a Szigeten lép színpadra, pedig bevallása szerint nem igazán szeret hatalmas tömeg előtt énekelni.
Budapesten, a Sziget Fesztiválon 2026. augusztus 9-én rendezik meg a Bródy Dalok Napját, ahol szólisták és zenekarok tisztelegnek Bródy János életműve előtt. A koncert utolsó részében maga Bródy is színpadra áll, többek között Halász Judittal, akivel több mint hat évtizedes szakmai és baráti kapcsolat köti össze – számolt be a Blikk.

Halász Judit és Bródy János
Fotó:  inlay75  YouTube csatorna / YouTube / Képkivágás

Halász Judit Bródy János miatt vállalta a fellépést

Halász Judit szerint Bródy János írhatta neki a legtöbb dalt, slágereinek jelentős része hozzá kötődik. Olyan generációs kedvencek születtek közös munkájukból, mint a Csiribiri, a Helikoffer, a Micimackó vagy a Boldog születésnapot!

A színésznő úgy fogalmazott, kapcsolatuk leginkább barátságként írható le, hiszen húszéves koruk óta ismerik egymást, és sok mindenről hasonlóan gondolkodnak.

Nem szereti a hatalmas tömeget, mégis ott lesz

A Kossuth-díjas művésznő elárulta, ritkán énekelt akkora közönség előtt, mint amekkora a Szigeten várható. Számára nagyon fontos a közvetlen kapcsolat a nézőkkel, ezt pedig egy fesztiváltömegben nehezebb megteremteni.

Mégis úgy érezte, ott a helye, amikor a szakma és a közönség Bródy Jánost ünnepli. Azt is elmondta, hogy szívesen elénekelné A dal ugyanaz marad című számot, amelyet az egyik legszebb Bródy-dalnak tart.

A visszavonulásról is megszólalt

Bródy János színpadi búcsúja kapcsán Halász Juditot is megkérdezték, ő gondolkodik-e már a visszavonuláson. A művésznő elárulta, foglalkoztatja a kérdés, de egyelőre jól van, járja az országot, és mindenhol telt ház fogadja.

Egy biztos: nem egy nagy búcsúkoncerttel vonulok majd vissza, mert az nem az én világom

– jelentette ki Halász Judit.

Végre előkerült a Barátok közt sztárja – sokan megdöbbennek, milyen életet él

Évek óta keveset lehetett hallani Tihanyi Tóth Csabáról, ezért sok rajongóban felmerült a kérdés, mi történt a Barátok közt egykori Novák Lacijával. A színész most egy interjúban mesélt arról, hogyan telnek a mindennapjai, és azt is elárulta, miért nem látni őt televíziós műsorokban.

Egyre nehezebb számára a fellépés – Deák Bill Gyula mindent elárult

Rossz hírek érkeztek a magyar blues legendájáról: a teste már sokszor jelzi, hogy nem bír annyit, mint régen. Deák Bill Gyula azonban a fájdalmai ellenére sem akarja elengedni a színpadot, mert a közönség szeretete ma is erőt ad neki.

 

 

