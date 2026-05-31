Tömeges halpusztulás a Balatonnál: senki ne menjen a tópartra!

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park már megkezdte a védekezést és a kárelhárítást, miközben folyamatosan vizsgálják a helyzetet. A közösségi oldalán azt írja a nemzeti park, a tömeges halpusztulást a víz oxigénhiányos állapota okozza. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a jelenség természetes folyamatokra vezethető vissza, amelyek a tó sajátos adottságaiból fakadnak. Ugyanakkor egyre több haltetem jelent meg a vízben, ezért a terület megtisztítása már megkezdődött, számolt be a Blikk.

A tihanyi Belső-tónál már végzik a halpusztulás nyomainak eltakarítását – Fotó: bfnp.hu

Halpusztulás: nem őshonos fajokról van szó

A környezetért aggódók számára van egy kedvező hír is. A nemzeti park tájékoztatása szerint az elpusztult halak döntő többsége nem őshonos fajhoz tartozik. A tetemek túlnyomó része invazív ezüstkárász, amely idegenhonos fajnak számít.

Ez azt jelenti, hogy a tó értékes, őshonos halállománya egyelőre nem szenvedett olyan mértékű veszteséget, mint amilyentől sokan tartottak.

A szakemberek jelenleg is dolgoznak a tetemek összegyűjtésén és a terület megtisztításán. A hatóságok azt kérik a kirándulóktól és a turistáktól, hogy a munkálatok idején lehetőség szerint kerüljék a közvetlen vízpartot.

A figyelmeztetés addig marad érvényben, amíg a helyzetet teljesen nem sikerül kezelni.

Nem először történik ilyen Magyarországon

Az elmúlt években több magyarországi tónál is súlyos halpusztulást tapasztaltak.

Két évvel ezelőtt a Kis-Balatonnál alakult ki rendkívül súlyos helyzet. Akkor hatalmas méretű harcsák, pontyok és süllők pusztultak el tömegesen. A part mentén felhalmozódott tetemeket fekete zsákokban szállították el a szakemberek.

A látvány sokakat megrázott, és hosszú időre komoly aggodalmat keltett a térség ökológiai állapotával kapcsolatban.

A Velencei-tónál is komoly riadalmat okozott a halhullás

Nem sokkal később a Velencei-tónál is hasonló problémával szembesültek a szakemberek.

A hirtelen megindult halpusztulás akkor napokig foglalkoztatta a helyieket. Bár a vizsgálatok nem mutattak ki mérgezést vagy közvetlen szennyezést, a part mentén felhalmozódó haltetemek miatt rendkívüli egyeztetéseket kellett összehívni.