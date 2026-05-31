Ne menjen a vízbe Szombathelynél! – tetemek borítják a patakot

Szombathelyen, a Perint patak Tófürdő alatti szakaszán, a Holt-gát környékén számolt be súlyos halpusztulásról a Fekete István Állatvédő Egyesület. A helyszínen több száz elpusztult halat találtak, a szakértők szerint pedig a háttérben feltételezhetően vízszennyezés, illetve technológiai szennyvíz állhat.
Halpusztulás a Perintben: több kilométer érintett
A beszámolók szerint a halak több kilométeres szakaszon pusztultak el. Az esetről értesítették az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságát is, amely részletes felmérést készíthet a károkról.
Hasonló eset tavaly júniusban is történt ugyanezen a szakaszon, ezért a szakemberek szerint különösen fontos lenne feltárni, mi okozhatta az ismétlődő környezeti problémát.
Szennyezés állhat a háttérben
A helyszínen járt szakértők szerint az alacsony vízállás miatt a patak nem tudta megfelelően felhígítani a bekerülő szennyező anyagot. Ez különösen veszélyes lehet a vízminőségre érzékeny, részben védett halfajokra.
A védett fajok pusztulása miatt az eszmei kár értéke jelentős lehet, így akár rendőrségi feljelentés is követheti az ügyet.
A lakosságot óvatosságra intik
A szakemberek arra figyelmeztetik a környéken élőket, hogy ne engedjék kutyáikat a patakba, és ne hagyják, hogy az állatok igyanak a vízből.
Gyerekeket sem tanácsos a szennyezett szakasz közelébe engedni, mivel a melegben bomló haltetemek fertőzésveszélyt is jelenthetnek – hívja fel a figyelmet a VAOL megyei hírportál.
Ez is érdekelheti:
Tömeges halpusztulás a Balatonnál: senki ne menjen a tópartra!
Aggasztó jelenségre figyelmeztetnek a szakemberek a Balaton térségében. Tömeges halpusztulás indult el a tihanyi Belső-tóban, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot és a turistákat, hogy egyelőre ne közelítsék meg a tópartot.
Kritikus helyzetben a Velencei-tó: ez eldöntheti, mennyit ér a nyaraló
Magyarország második legnépszerűbb tavának állapota már nemcsak környezetvédelmi ügy, hanem a környék ingatlanpiacát is érdemben befolyásoló tényezővé válhat. A Velencei-tó vízszintje, ökológiai helyzete és turisztikai vonzereje közvetlenül hathat a tóparti lakások, nyaralók és befektetések értékére.