Ne menjen a vízbe Szombathelynél! – tetemek borítják a patakot

Szombathelyen, a Perint patak Tófürdő alatti szakaszán, a Holt-gát környékén számolt be súlyos halpusztulásról a Fekete István Állatvédő Egyesület. A helyszínen több száz elpusztult halat találtak, a szakértők szerint pedig a háttérben feltételezhetően vízszennyezés, illetve technológiai szennyvíz állhat.

Halpusztulás Szombathelyen: szennyezett lehet a Perint-patak

Fotó: VN/Bogáti András

Halpusztulás a Perintben: több kilométer érintett

A beszámolók szerint a halak több kilométeres szakaszon pusztultak el. Az esetről értesítették az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságát is, amely részletes felmérést készíthet a károkról.

Hasonló eset tavaly júniusban is történt ugyanezen a szakaszon, ezért a szakemberek szerint különösen fontos lenne feltárni, mi okozhatta az ismétlődő környezeti problémát.

Szennyezés állhat a háttérben

A helyszínen járt szakértők szerint az alacsony vízállás miatt a patak nem tudta megfelelően felhígítani a bekerülő szennyező anyagot. Ez különösen veszélyes lehet a vízminőségre érzékeny, részben védett halfajokra.

A védett fajok pusztulása miatt az eszmei kár értéke jelentős lehet, így akár rendőrségi feljelentés is követheti az ügyet.

A lakosságot óvatosságra intik

A szakemberek arra figyelmeztetik a környéken élőket, hogy ne engedjék kutyáikat a patakba, és ne hagyják, hogy az állatok igyanak a vízből.

Gyerekeket sem tanácsos a szennyezett szakasz közelébe engedni, mivel a melegben bomló haltetemek fertőzésveszélyt is jelenthetnek – hívja fel a figyelmet a VAOL megyei hírportál.