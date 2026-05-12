Itt van a hantavírus Magyarországon – most nagy a baj

A Hondius óceánjárón meghalt, illetve megfertőződött emberek esete ráírányítja a közvélemény figyelmét a hantavírus fertőzésekre. Magyarországon évente néhány tucat hantavírusos eset fordul elő, főként raktári munkások, erdészek és természetjárók körében, akik rágcsálók ürülékével szennyezett porral érintkeznek. Súlyos vesekárosodás csak ritkán alakul ki, de már volt rá példa.

A hantavírus ritkán terjed emberről emberre - Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Csak mutálódás esetén veszélyes a hantavírus

A Blikknek nyilatkozó Rusvai Miklós virológus szerint az óceánjáróról hírhedtté vált argentínai hantavírus európai elterjedése nem valószínű, hacsak a vírus nem mutálódik. A szakértő szerint a járványügyi intézkedések eddig megfelelőek voltak, és a helyzet kontroll alatt tartható.

A virológus szerint a nyári időszakban sokkal inkább a szúnyogok által terjesztett nyugat-nílusi láztól kell tartanunk. Ez a vírusfertőzés influenzaszerű tünetekkel kezdődik, de súlyos esetekben agyvelőgyulladást és idegrendszeri problémákat okozhat, ezért külföldi utazás tervezésekor érdemes tájékozódni a célországra jellemző fertőzésekről és szükség esetén oltásokat felvenni, amelyekkel megelőzhető a súlyos szövődmények kialakulása.

A tőzsdére is kihat a vírusoktól való félelem

Nagyon kevés az esélye annak, hogy a Tenerifén kikötött Hondius óceánjáró fedélzetén megjelent hantavírus-variánsból, emberről emberre terjedni képes andoki törzsből járvány legyen – jelezték az elmúlt két hétben a hajó miatt tapinthatóvá vált aggodalom kapcsán szakemberek és különféle hatóságok tisztviselői. Azonban úgy tűnik, mintha egyes helyeken mégis egy új járványra készültek volna, legalábbis ez látszik a Moderna amerikai gyógyszergyártó tőzsdei szereplésén.

