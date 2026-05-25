Igazi szörnyeteget fogott ki a magyar horgász – fotókon a felfoghatatlan méretű lény

Kapitális méretű harcsa akadt a Munkácsy Horgász Egyesület egyik tagjának horgára a napokban – írta Facebook-oldalán az egyesület.

Fotó: Facebook/Munkácsy Horgász Egyesület

A monumentális harcsa 235 centiméter hosszú, és 84,4 kilogramm súlyú.

Rekordközeli méretű harcsa akadt horogra a Sióban

A napokban a Sió-csatorna gemenci szakaszán egy tapasztalt horgász, Kiss Ernő horgára hatalmas méretű harcsa akadt. A tapasztalt horgász beszámolója szerint egy valódi „vízi matuzsálem” akadt horogra: a kapitális harcsa hossza elérte a 210 centimétert, tömege pedig megközelítette a 60 kilogrammot.