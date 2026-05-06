Rekordközeli méretű harcsát fogott egy tapasztalt horgász a Sióban

A tapasztalt horgász beszámolója szerint egy valódi „vízi matuzsálem” akadt horogra: a kapitális harcsa hossza elérte a 210 centimétert, tömege pedig megközelítette a 60 kilogrammot. Az ilyen méretű példányok nemcsak ritkák, hanem koruknál fogva is különlegesek – egy ekkora harcsa ugyanis akár 25-30 éves is lehet, így a hal gyakorlatilag több évtizedes túlélője a folyó élővilágának, számolt be a teol.hu.

Kiss Ernő tapasztalt pecás horgára egy 210 centis, 60 kilós harcsa akadt – Fotó: Facebook

Nem adta magát könnyen a kapitális harcsa

Az édesvízi ragadozó megfogása nem mindennapi kihívást jelentett: a fárasztás közel egy órán át tartott. A horgász felfújható kajakból, pergető módszerrel vette fel a küzdelmet a hatalmas hallal, amely végig méltó ellenfélnek bizonyult. Amint a horgász elmondta, bár rendszeresen fog harcsát a gemenci szakaszon, és számos jelentős zsákmányt tudhat maga mögött, ez a példány még számára is kiemelkedő élményt jelentett.

A történet azonban nem csupán a fogás nagysága miatt figyelemre méltó. Kiss Ernő a horogszabadítást és a dokumentálást követően visszaengedte a halat a vízbe.

„Egy ilyen matuzsálemnek a vízben a helye”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy fontosnak tartja, hogy más horgászok is átélhessék egy hasonló találkozás élményét, és biztosított legyen a jövő generációi számára is a megfelelő utánpótlás.

