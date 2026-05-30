Így ellenőrizzük, hogy egy használt telefon nem lopott-e – mielőtt megvennénk

A használt telefonok piaca virágzik – és ez nem meglepő, hiszen egy másfél-két éves csúcsmodell töredék áron szerezhető be, és teljesítménye sokszor messze meghaladja az ugyanannyiért kapható új középkategóriás készülékét. A kockázat azonban valós: lopott telefonok rendszeresen bukkannak fel az online piactereken, és egy gondatlan vásárló könnyen olyan készüléket vehet meg, amely néhány hét múlva – amikor a szolgáltató feketelistára teszi – használhatatlanná válik.

Használt telefon vásárlása esetén elengedhetetlen az IMEI-szám ellenőrzése, hiszen ebből kiderülhet, hogy lopott-e a készülék

Az IMEI-szám az okostelefon egyedi azonosítója – hasonlóan egy autó rendszámához. Minden készüléknek saját, egyedi IMEI-száma van, amely segítségével ellenőrizhető, hogy a telefon szerepel-e a lopott készülékek nyilvántartásában, és az eredeti gyártói adatokkal is összevethető.

Hogyan ellenőrizzük lépésről lépésre a használt telefont vásárlás előtt?

A legfontosabb lépések, amelyeket sorban érdemes elvégezni:

Az IMEI-szám megszerzése az első lépés. A készüléken a tárcsázóban a *#06# kód beírásával azonnal megjelenik az IMEI-szám. Ez a szám szerepel a telefon dobozán, a SIM-tálca mögötti matricán és az eredeti számlán is – ha az eladó rendelkezik ezekkel. Fontos, hogy a fizikailag megjelenített IMEI egyezzen azzal, amit a *#06# kód mutat, mert eltérés esetén valószínűleg hamisított vagy módosított készülékről van szó.

Az IMEI-szám ellenőrzése feketelistán a következő lépés. Az imei.info és az IMEI24.com weboldalakon ingyenesen ellenőrizhető, hogy a szám szerepel-e a lopott készülékek adatbázisában, és milyen alapadatok tartoznak hozzá – gyártó, modell, gyártási dátum. Ha a megjelenő adatok eltérnek attól, amit az eladó állít, az komoly figyelmeztető jel.

Az aktiválási zár ellenőrzése szintén elengedhetetlen iPhone esetén. Az icloud.com/activationlock weboldalon az IMEI megadásával ellenőrizhető, hogy az adott iPhone aktiválási zár alatt van-e. Ha igen, a telefon az eredeti tulajdonos iCloud-fiókja nélkül nem használható – és ha az eladó nem tudja ezt feloldani, a készülék értéktelen.

Mire figyeljünk még személyes átvételkor?

Az IMEI-ellenőrzés mellett érdemes néhány további szempontot is megvizsgálni találkozáskor. Kérjük el az eredeti számlát vagy a vásárlást igazoló dokumentumot – egy legitim eladónak általában van ilyenje. Ellenőrizzük az akkumulátor állapotát: iPhone-on a Beállítások / Akkumulátor / Akkumulátor állapota menüpontban, Androidon ingyenes alkalmazással ez könnyen megtehető. Ha az eladó siet, nyomást gyakorol vagy vonakodik a személyes találkozástól, az önmagában is figyelmeztető jel.

Egy használt telefon vásárlása előtt az IMEI-szám ellenőrzése nem opcionális – hanem az egyetlen módja annak, hogy biztosan ne vegyünk lopott vagy zárolt készüléket. Az ellenőrzés ingyenes, néhány percet vesz igénybe, és megóvhat egy komoly anyagi és jogi kellemetlenségtől. Ha az eladó vonakodik megadni az IMEI-számot, az már önmagában elegendő ok arra, hogy inkább más ajánlat után nézzünk.

