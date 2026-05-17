Haumann Péter ma lenne 85 éves – videón a legendás színész utolsó fellépése

Május 17-én lenne 85 éves Haumann Péter, Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze. A magyar színház- és filmművészet egyik legsokoldalúbb alkotójaként tartják számon, aki drámai, komikus és zenés szerepekben egyaránt maradandót alkotott.

Haumann Péter a Nemzet Színésze címmel kitüntetett rendező, érdemes művész és Halhatatlanok Társulatának örökös tagja a százéves Filmgyár jubileumi ünnepségén a Mafilm Róna utcai telepén 2017. szeptember 7-én.

Fotó: MTI/Soós Lajos

Haumann Péter 1941. május 17-én született Budapesten. Már fiatalon közel került az előadóművészethez, később a Színház- és Filmművészeti Főiskolán tanult. Pályáját vidéken kezdte: Debrecenben, majd Pécsen játszott, ahol több jelentős szerepben is felfigyeltek rá.

A fővárosi közönség számára a 25. Színházban, majd a Madách Színházban vált igazán ismertté. Játszott többek között a Macskákban, a Kean, a színész című darabban, később a Katona József Színház társulatának is meghatározó tagja lett. Szerepei között volt Harpagon, Szókratész, Shylock és Willy Loman is.

Haumann Péter nem csak a színházban alkotott maradandót

A színház mellett filmekben, televíziós produkciókban és szinkronszerepekben is sokat dolgozott. Hangját több generáció ismerhette, alakításait pedig gyakran a pontos karakterformálás, a groteszk humor és a mély drámai érzékenység jellemezte.

Pályája során számos szakmai elismerést kapott. Kétszer tüntették ki Jászai Mari-díjjal, 1985-ben Kossuth-díjat kapott, 2010-ben pedig a Nemzet Színészévé választották. Élete utolsó éveiben visszavonultabban élt, 2022. május 28-án, 81 éves korában halt meg hosszan tartó betegség után.